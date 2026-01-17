producto local, este destino ofrece el maridaje perfecto para cada tipo de viajero. Recorrimos algunos de los lugares más interesantes del Valle de Guadalupe para trazar una ruta ideal que combina vinos con alma y platillos que definen la cocina de Baja California.

Dónde comer en el Valle de Guadalupe: restaurantes que definen el destino

DH RESTAURANTE

Ubicado en el Museo de la Vid y el Vino , ofrece una experiencia gastronómica basada en la filosofía del terroir y la cocina de Baja California. Su estilo es diferente ya que el chef Diego Hernandez elige el menú (considerando gustos y restricciones), pero el cliente reserva el estilo del servicio:

- Menú degustación de 10 tiempos - Carte Blanche (6 platos servidos al centro para compartir) - Menú a la carta

A esto, se le suma una extensa variedad de vinos nacionales e internacionales.

Entre los platillos destacados se encuentran Todo Tomate, con tomate heirloom, cherries y vinagre; Sardineta servido con mole de miso y puré de chirivía; y el Filete de vaca de vida libre, acompañado de puré de papa fino y ensalada de verdolagas. Para cerrar el postre Semifredo de coco y albahaca velo de mango y piña

- Dónde: Carretera Federal Ensenada-Tecate, KM 81.33, Valle de Guadalupe, Baja California México

Carretera Federal Ensenada-Tecate, KM 81.33, Valle de Guadalupe, Baja California México - Horario: lunes, jueves y viernes de 16:00 a 20:00 horas; sábado y domingo de 13:00 a 20:00

lunes, jueves y viernes de 16:00 a 20:00 horas; sábado y domingo de 13:00 a 20:00 - Se necesita reservación

DH Restaurante es un imperdible de la región. (Foto: Cortesía)

KOUS KOUS

Es un aclamado restaurante de cocina marroquí reconocido en la Guía Michelin . La cocina está a cargo del chef Moumen Nouri quien transmite una experiencia cultural completa que va desde la decoración con cortinas y lámparas tradicionales hasta música con sonidos mediterráneos, creando un ambiente completamente acogedor con una vista extraordinaria gracias a su ubicación en el corazón del Valle de Guadalupe.

El menú se centra en platos cocinados a fuego lento y especialidades a la parrilla, entre una gran variedad puedes encontrar entradas como ensaladas, dips y pan pita hecho en casa acompañado de un delicioso Hummus de alcachofa; para continuar con el plato fuerte un Tagine de pollo con limón fermentado, todos los platillos tienen porciones generosas por lo que se sugiere servir al centro para compartir, también cuentan con una amplia selección de vinos para darle un toque extra a tu experiencia.

- Dónde : Carretera Tecate Ensenada, Km 73.30, Valle de Guadalupe

: Carretera Tecate Ensenada, Km 73.30, Valle de Guadalupe - Horarios: abierto todos los días de 13:00 a 20:00 horas

abierto todos los días de 13:00 a 20:00 horas - Se recomienda reservar