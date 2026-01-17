El Valle de Guadalupe dejó de ser un secreto bien guardado para convertirse en el epicentro gastronómico más vibrante del norte de México. Aquí, el lujo no se mide en opulencia, sino en la frescura de sus ingredientes, la estructura de un buen vino mexicano y la calma para ver caer el atardecer entre las parras.
Entre viñedos y mesas memorables: la ruta imperdible para descubrir el Valle de Guadalupe
producto local, este destino ofrece el maridaje perfecto para cada tipo de viajero. Recorrimos algunos de los lugares más interesantes del Valle de Guadalupe para trazar una ruta ideal que combina vinos con alma y platillos que definen la cocina de Baja California.
Dónde comer en el Valle de Guadalupe: restaurantes que definen el destino
DH RESTAURANTE
Ubicado en el Museo de la Vid y el Vino , ofrece una experiencia gastronómica basada en la filosofía del terroir y la cocina de Baja California. Su estilo es diferente ya que el chef Diego Hernandez elige el menú (considerando gustos y restricciones), pero el cliente reserva el estilo del servicio:
- - Menú degustación de 10 tiempos
- - Carte Blanche (6 platos servidos al centro para compartir)
- - Menú a la carta
A esto, se le suma una extensa variedad de vinos nacionales e internacionales.
Recomendamos:
Entre los platillos destacados se encuentran Todo Tomate, con tomate heirloom, cherries y vinagre; Sardineta servido con mole de miso y puré de chirivía; y el Filete de vaca de vida libre, acompañado de puré de papa fino y ensalada de verdolagas. Para cerrar el postre Semifredo de coco y albahaca velo de mango y piña
- - Dónde: Carretera Federal Ensenada-Tecate, KM 81.33, Valle de Guadalupe, Baja California México
- - Horario: lunes, jueves y viernes de 16:00 a 20:00 horas; sábado y domingo de 13:00 a 20:00
- - Se necesita reservación
KOUS KOUS
Es un aclamado restaurante de cocina marroquí reconocido en la Guía Michelin . La cocina está a cargo del chef Moumen Nouri quien transmite una experiencia cultural completa que va desde la decoración con cortinas y lámparas tradicionales hasta música con sonidos mediterráneos, creando un ambiente completamente acogedor con una vista extraordinaria gracias a su ubicación en el corazón del Valle de Guadalupe.
El menú se centra en platos cocinados a fuego lento y especialidades a la parrilla, entre una gran variedad puedes encontrar entradas como ensaladas, dips y pan pita hecho en casa acompañado de un delicioso Hummus de alcachofa; para continuar con el plato fuerte un Tagine de pollo con limón fermentado, todos los platillos tienen porciones generosas por lo que se sugiere servir al centro para compartir, también cuentan con una amplia selección de vinos para darle un toque extra a tu experiencia.
- - Dónde: Carretera Tecate Ensenada, Km 73.30, Valle de Guadalupe
- - Horarios: abierto todos los días de 13:00 a 20:00 horas
- - Se recomienda reservar
BRUMA WINE GARDEN
Es un restaurante que se encuentra dentro del nuevo mercado Bruma, el cual cuenta con varias opciones complementarias como Bruma Bakery y un wine bar llamado Sala de Degustación.
En Wine Garden encontrarás diferentes opciones que destacan la gastronomía local e internacional a manos del chef David Castro Hussong, aqui podras disfrutar de una variedad de conchas frescas y mariscos del día acompañado de vinos espumosos de la región en una mesa al aire libre a la sombra de un majestuoso árbol, ideal para conectar con el entorno y disfrutar de una buena compañía, si lo deseas también cuenta con un menú degustación variado bajo la propuesta del chef.
- Dónde: Carretera A Vinicola La Cetto Fraccionamiento A-b P74, Francisco Zarco, Baja California
- Horarios: abierto todos los días de 8:00 a 20:00 horas
- Se recomienda hacer reservaciones para el brunch, almuerzo y cena
OLIVEA – COCINA MEDITERRÁNEA & MARIDAJE
Desde la llegada a Olivea la hospitalidad es impecable y la visita a este restaurante con estrella Michelin se vuelve una experiencia completa. A cargo del chef Eduardo Zaragoza, en este restaurante la filosofía “del huerto a la mesa” no es por atractivo de marketing: antes de sentarte a la mesa se hace un recorrido por su huerto privado para conocer de dónde vienen los ingredientes que más tarde se probarán.
Con un menú degustación de ocho tiempos con maridaje incluido, la duración estimada de la experiencia es de alrededor de tres horas, de esta forma a cada platillo se le da su espacio y atención para disfrutarlo de principio a fin. Cada cinco o seis semanas se cambia el menú, pues se guía por lo que el huerto y la temporada ofrecen.
- - Dónde: Carretera Federal #3 Km 92.5 Ensenada, Baja California, México
- - Horarios: miércoles de17:00 a 20:00; viernes de 14:30 a 20:30; domingo de 14:00 a 19:00
- - Se necesita reservación
Viñedos del Valle de Guadalupe que transforman el vino en experiencia
CONCIERTO ENOLÓGICO
Es una vinícola familiar que destaca por fusionar la música con la cultura del vino. El lugar cuenta con una cava subterránea llena de barricas y una terraza llamada “ópera”, que ofrece vistas panorámicas de sus viñedos. También ofrecen una variedad de degustaciones, entre las que destacan Laboratorio Enológico Interactivo, en el que puedes diseñar tu propia mezcla a partir de tres variedades; Tour por el viñedo, vinícola y degustación en cava; y la Cata Sensorial, en la que, con los ojos cerrados, disfrutarás de los aromas contenidos en el vino para identificar entre las etiquetas.
Como un toque especial, cada botella cuenta con una playlist con canciones que interpretan la personalidad de cada vino.
BODEGAS DE SANTO TOMÁS
Es una de las vinícolas más antiguas en Baja California y su presencia en la región se distribuye en tres valles principales: Valle de Santo Tomás, Valle de San Vicente y Valle de Guadalupe, donde ofrecen distintas actividades y degustaciones para disfrutar en familia, desde un recorrido histórico por sus instalaciones y espectáculos de videomapping entre barricas, hasta creación de tu propio vino y, la más destacada, un tour en velero en compañía de uno de sus expertos para compartir su historia, sus procesos y las etiquetas que manejan, la experiencia incluye una degustación de vinos blancos, rosados y tintos acompañado de una tabla de quesos.
- - Dónde: Carretera Ensenada-Tecate Km 88.1, Ejido El Porvenir, Valle de Guadalupe
- - Horarios: lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas | viernes a domingo de 11:00 a 18:00 horas
EL CIELO
Esta vinícola está enfocada en el enoturismo y ofrece un tour y degustación en carrito de golf, renta de bicicletas para recorrer los viñedos, degustación en carreta, taller interactivo de maridaje de vino con chocolate entre muchos otros. En El Cielo se producen 15 variedades de uva y sus vinos se agrupan en cuatro líneas principales: Astros, Astrónomos, Constelaciones, Estrellas (Colección Alta Gama); también cuentan con una producción de vinos espumosos de alta calidad.
- - Dónde: Carretera Guadalupe - El Tigre Parcela 118, Km. 7.5 Valle de Guadalupe
- - Horarios: lunes a domingo de 11:00 a 19:00 horas
RELIEVE
La vinícola Relieve, se consolida como una bodega familiar de alta calidad especializada en la producción de vinos utilizando principalmente uvas cultivadas en su propio viñedo. El enólogo Wenceslao Martínez lidera la producción con un enfoque en "vinos honestos" que reflejan la esencia del Valle, producen tintos como Merlot, Tempranillo y Nebbiolo. Cuentan con degustaciones al interior de la bodega y si quieres extender tu visita también ofrecen un hospedaje único con vista a los viñedos en Casa Relieve. Su restaurante Mixtura es un imperdible al visitar el viñedo.
- - Dónde: Calle Berilo S/N, 22766 Villa de Juárez, B.C., México
- - Horarios: miércoles a lunes de 11:00 a 18:00 horas
BRUMA
Es una bodega boutique dentro de Bruma Wine Resort, es la combinación perfecta entre lujo, arte y vino puesto que la bodega funciona como una galería de arte con obras de artistas mexicanos y una arquitectura que integra la naturaleza del entorno.
Las etiquetas que producen son un deleite para el paladar, cada una con una personalidad distintiva: Casa Jipi, perfecto para cualquier ocasión; Plan B, ideal para quienes aprecian vinos clásicos y atemporales; Ocho, una gama ultra-premium diseñada para los conocedores más exigentes. Puedes degustar alguna de estas opciones en la sala de catas ubicado dentro de una sala de
fermentación donde podrás acompañarlo con algunos aperitivos.
- - Dónde: Carretera Tecate – Ensenada, Km. 75, Valle de Guadalupe
- - Horarios: jueves a martes de 11:00 a 18:00 horas