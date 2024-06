Una joya en las montañas del Valle de Guadalupe

Una historia de comunidad y fraternidad

MIRA Earth Studios está dentro del enorme Rancho Sordomudo, un lugar que fue, durante muchos años, un espacio de cobijo y arropo a personas sordas, donde además de ser un refugio seguro donde podían vivir, se les enseñaba lengua de señas y distintos oficios.

Y ese espíritu cooperativo no ha cambiado con la llegada del hotel. Justo uno de los aspectos más interesantes de este proyecto es su apuesta por crear una comunidad fuerte con los representantes de la gastronomía local más interesantes de la actualidad.

. (Foto: Ana Estrada | Life and Style)

Desde el nada menor detalle de que cada habitación también incluye las pizzas hechas en horno de piedra de la chef Tania Livier (aunque si lo que quieres es lanzarte a su restaurante Tanto Santo , en Ensenada, también lo recomendamos), y algo que ningún otro lugar tiene: hay drinks previamente preparados para disfrutar en la habitación sin tener que llamar a nadie.

Además, a petición de los huéspedes, se pueden organizar picnics para ver el atardecer en la cima del cerro con una vista completa del Valle de Guadalupe y la abundante comida es preparada por los chefs de restaurantes como Madre y Envero (ambos incluidos en la famosa guía Michelin de lugares a conocer en Baja California), además de vinos locales que han ganado premios internacionales.

No es una exageración decir que en MIRA absolutamente todos los detalles son cuidados y planeados y, si no fuera por la vastedad del Valle de Guadalupe, salir de la habitación no sería opción.