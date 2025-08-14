Del Cabernet al Malbec: la historia de las 5 uvas más famosas del vino tinto

No es exageración: el vino data de hace más de 8,000 años, cuando los agricultores de la Edad de Piedra cultivaban uvas y ¿para qué servían? Sí, para preparar vino, según un artículo publicado en la revista científica PNAS en 2017, en el que un equipo de arqueólogos encontraron en Georgia, el pequeño país transcontinental que une Europa con Asia, pruebas de los primeros vitivinicultores de la historia.

Es decir: los humanos producimos vino cuando nuestra existencia todavía dependía de herramientas de piedra y hueso.

Sólo por eso, vale la pena conocer un poco más sobre las uvas que producen vinos tintos y sus diferencias, ¿qué sabores tienen? ¿cuáles son sus características? ¿y su origen?

Cabernet Sauvignon

Sí, el Cabernet Sauvignon es uno de los vinos tintos más populares y sus uvas, con bayas pequeñas de un color profundo y oscuro, le da sus características principales: un tono rojo intenso, de sabor astringente y aromas frutales, florales y herbales que con la crianza –es decir, el proceso de maduración ya sea en barrica o botella– se vuelven más complejos.

Es famoso porque es una de las especies más cultivadas alrededor del mundo y tiene su origen en el suroeste de Francia, cerca del Atlántico, aunque se adapta a distintos terrenos. Y sí, su origen está comprobado pues investigadores han realizado análisis de ADN y de carbono 14 para entender mejor su historia, que data de una mutación natural ocurrida alrededor del siglo 18.

Todo indica que esta mutación ocurrió al mezclarse variedades de Cabernet Franc (una uva tinta) y una de Sauvignon Blanc (uva blanca), de ahí su nombre.

¿CON QUÉ SE MARIDA EL CABERNET SAUVIGNON?

Un vino crianza va muy bien con carnes rojas hechas a las brasas o asadas; mientras que uno más joven va mejor con guisos de carne.

El Cabernet Sauvignon es una de las variedades de uvas para vino tinto más cultivadas en el mundo. (Foto: iStock)

Merlot

Uno de los datos más interesantes de esta variedad es el mito alrededor de su nombre: supuestamente se llama así por la palabra francesa merle, que significa mirlo, sí, como el pajarito común de colores oscuros con destellos azulados.

A pesar de que se conoce desde el siglo 18 (aunque sus orígenes se remontan al siglo XIV), en realidad fue hasta hace muy poco que se estudió mejor este tipo de uvas cuando en 1999, el investigador Ferdinand Regner , de la Escuela Federal de Vitivinicultura, Enología y Fruticultura en Austria (la institución más antigua del mundo especializada en vitivinicultura) realizó un análisis de ADN y descubrió que proviene del Cabernet Franc y de Magdeleine Noire des Charentes, una cepa que se creía extinta.

En general son vinos secos que al final se sienten suaves, aterciopelados y afrutados, con un cuerpo medio y una acidez baja. ¿Su color? Rojo tirándole al oscuro (aunque no tanto como el Cabernet Sauvignon). Su aroma es frutal, como a cereza, arándanos y frambuesa, aunque con la crianza en barricas de roble pueden surgir notas de cacao, clavo y vainilla.

¿CON QUÉ SE MARIDA EL MERLOT?

Un merlot crianza va bien con quesos suaves, recetas con carne picada, salmón o caldos con legumbres, carnes y verduras; mientras que un merlot joven va perfecto con pan, embutidos, verduras cocidas, pollo o pizzas. Sí, este vino es sumamente versátil.