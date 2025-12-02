Después de las estrellas para los restaurantes y las llaves para los hoteles, la guía Michelin se abre al sector del vino con la creación de los "racimos", una nueva clasificación para los viñedos, anunció este martes su director, Gwendal Poullennec.
La guía Michelin crea una nueva clasificación dedicada al mundo del vino
"Abrimos un nuevo capítulo para ofrecer a los amantes del buen comer un nuevo referente con el que celebrar los talentos vitícolas", dijo ante medios de comunicación.
Esta nueva distinción tendrá tres niveles: un racimo para los viñedos de "gran calidad", dos racimos para los considerados de "excelencia" y tres para las casas de “excepción".
También, igual como sucede con los restaurantes y hoteles, existirá la mención "recomendado", para los viñedos que no alcancen el primer nivel.
Para establecer esta jerarquía, se evaluarán cinco criterios: la calidad de la agronomía —reflejo "del trabajo en el viñedo”—, el dominio técnico en la bodega, la identidad del vino, su equilibrio, y su constancia a lo largo de varias añadas.
Un equipo de expertos de la conocida guía gastronómica llevará a cabo las visitas a los viñedos y las evaluaciones, lo que garantizará "la independencia", precisó Poullennec.
Las primeras evaluaciones se centrarán en los sectores de Burdeos y Borgoña, y se darán a conocer en 2026 durante dos eventos distintos cuyas fechas aún no se han dado a conocer.
En los próximos años, la guía planea extender la selección a otras regiones vinícolas de Francia y del mundo.
Con información de AFP