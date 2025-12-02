La guía Michelin crea una nueva clasificación dedicada al mundo del vino

"Abrimos un nuevo capítulo para ofrecer a los amantes del buen comer un nuevo referente con el que celebrar los talentos vitícolas", dijo ante medios de comunicación.

Esta nueva distinción tendrá tres niveles: un racimo para los viñedos de "gran calidad", dos racimos para los considerados de "excelencia" y tres para las casas de “excepción".

También, igual como sucede con los restaurantes y hoteles, existirá la mención "recomendado", para los viñedos que no alcancen el primer nivel.

Para establecer esta jerarquía, se evaluarán cinco criterios: la calidad de la agronomía —reflejo "del trabajo en el viñedo”—, el dominio técnico en la bodega, la identidad del vino, su equilibrio, y su constancia a lo largo de varias añadas.

Un equipo de expertos de la conocida guía gastronómica llevará a cabo las visitas a los viñedos y las evaluaciones, lo que garantizará "la independencia", precisó Poullennec.

Las primeras evaluaciones se centrarán en los sectores de Burdeos y Borgoña, y se darán a conocer en 2026 durante dos eventos distintos cuyas fechas aún no se han dado a conocer.

En los próximos años, la guía planea extender la selección a otras regiones vinícolas de Francia y del mundo.

