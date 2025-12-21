Su cuidada propuesta gastronómica incluye conceptos creados por los hermanos Rivera Río, la chef Marta Ortíz y el multipremiado Andoni Luis Aduriz. El spa invita a realizar un viaje de sanación y bienestar y, desde luego, no se puede olvidar que los visitantes tienen acceso a todos los parques, experiencias y propuestas culturales creadas por Grupo Xcaret.

El concepto, desde luego, ha evolucionado a lo largo de los años y se ha adaptado a los gustos y necesidades de los viajeros que buscan vivir experiencias exclusivas, pero que también tienen una preocupación por la sostenibilidad y la conexión cultural.

Para hablar de todos estos temas, entrevistamos a Akis Neocleus, Chief Hotel Officer de Grupo Xcaret, quien nos compartió detalles sobre esta propuesta única en el panorama de la hospitalidad mexicana.

Gastronomía Michelin, servicio de mayordomo y sostenibilidad definen a La Casa de la Playa, el hotel boutique de lujo más exclusivo de Grupo Xcaret en el Caribe mexicano.

(Foto: Cortesía)

¿Cómo ha evolucionado La Casa de la Playa desde su apertura como hotel de lujo?

El hotel va a cumplir cuatro años y en ese tiempo se ha logrado consolidar como un referente de la hotelería de lujo en todos sus mercados. Sin embargo, creo que lo que realmente lo distingue es su propuesta gastronómica, una suma de estrellas Michelin y celebrity chefs que lo hacen realmente exclusivo.

¿Qué papel juega el colectivo gastronómico en la oferta de La Casa de la Playa?

El colectivo gastronómico –en el que figuran chefs como Martha Ortiz, los hermanos Rivera Río y Andoni Luis Aduriz, entre otros– suma y hace una gran diferencia respecto a los demás. Estas experiencias culinarias logran que La Casa de la Playa se coloque en una posición de ventaja frete a los demás hoteles de lujo.

Gastronomía de autor, sostenibilidad y experiencias a la medida convierten a La Casa de la Playa en uno de los hoteles más deseados del Caribe mexicano.

(Foto: Cortesía)

¿Qué importancia tiene la personalización de la experiencia de los huéspedes?

El hotel tiene 63 habitaciones, es un hotel boutique. Digamos que por cada habitación tenemos 9.5 colaboradores y que no operamos de una forma muy tradicional. Aquí, desde la llegada hasta la salida, los mayordomos se encargan de personalizar la experiencia gracias a un modelo que llamamos ‘Full Butler Service Hotel’. Desde antes de su check-in, cada huésped puede ajustar su experiencia a medida e incluso lo puede hacer durante la estancia.

¿Qué rasgos detectan en los viajeros de lujo que visitan La Casa de la Playa?

El viajero de lujo se enfoca mucho en la sostenibilidad y en el turismo regenerativo. Es muy importante para ellos saber que van a llegar a un espacio que se apega a prácticas sostenibles, las cuales son parte del ADN de la marca. Otra cosa muy importante para ellos es la ultrapersonalización. Desde luego, las exigencias respecto a la relación calidad-precio son mucho más altas. Otra cosa que nos distingue es la experiencia cultural integral que se pone a su disposición. La experiencia gastronómica con el servicio en las suites también es muy relevante, pues hemos identificado que muchos de estos viajeros quieren encontrarse consigo mismos, sea solos o en pareja, y nos enfocamos en ofrecerles excelentes opciones.

¿Hay algún evento que se organice exclusivamente para los huéspedes de La Casa de la Playa?

La Casa de la Playa está conectada a todo el calendario de eventos de Grupo Xcaret y de los hoteles. Sin embargo, siempre buscamos crear experiencias únicas para nuestros huéspedes. El catálogo de experiencias es bastante amplio, pero tratamos de agregar una que otra actividad a lo largo del año, pues las expectativas cambian de una temporada a otra.