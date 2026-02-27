Y es que, si estás en búsqueda de una vida más saludable, además de añadir ejercicio y buena alimentación en tu vida diaria, dejar de ingerir bebidas alcohólicas desencadena grandes beneficios para llegar a un bienestar integral.

¿Qué pasa con el cuerpo cuando dejas de tomar alcohol?

Frenar el consumo de bebidas alcohólicas e iniciar una vida de abstención tiene un impacto positivo para el organismo desde el primer momento.

Lo primero es saber que el etanol, que es el principal compuesto del alcohol, induce estrés al metabolismo y acelera la oxidación en múltiples sistemas del cuerpo. Los efectos más importantes se producen en el hígado, que es el órgano responsable de descomponer el alcohol, sin embargo hay distintos efectos secundarios en órganos como el sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular y, por supuesto, en el cerebro.

Un estudio publicado por la Universidad del Colegio de Londres en 2018 encontró que las personas que mantenían un consumo moderado a alto de alcohol y que dejaron de beber por un mes, presentaban mejoras significativas en resistencia a la insulina, presión arterial y marcadores de riesgo asociados con cáncer.

Mientras que para el hígado, uno de los órganos más afectados por el etanol, en el primer mes de abstención se inician los procesos de reparación funcional, pues se disminuye la acumulación de grasa y la inflamación. ¿Qué significa esto? Que se mejora la capacidad del órgano de procesar toxinas, lo que a su vez significa una recuperación notable en su rol como equilibrio del metabolismo.