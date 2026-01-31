Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Vida

Estos pequeños hábitos te ayudarán a sentirte mejor desde casa

No necesitas una rutina pesada en el gym ni una dieta estricta para sentirte mejor. Acá una guía sencilla para activar tu cuerpo sin complicaciones.
sáb 31 enero 2026 09:00 AM
Estos pequeños hábitos te ayudarán a sentirte mejor desde casa
. (Jay Yuno/Getty Images)

El año ya comenzó, pero nunca es tarde para retomar o crear hábitos que nos hacen sentir bien, sobre todo si son tan sencillos. Cada vez son más personas las que eligen iniciar desde casa, nuestro lugar seguro y donde los cambios son menos pesados porque se integran de manera genuina a la rutina.

Publicidad

Y es que, para cuidarnos no se requiere transformarlo todo, sino sumar pequeñas acciones que aporten motivación y una relación más amable con nuestro bienestar. Bastan solo unos minutos de movimiento, una receta sencilla o un ritual que marque el comienzo de cada día.

Por ejemplo, la alimentación también forma parte de ese regreso a lo esencial. Contar con ingredientes versátiles, nutritivos y fáciles de incorporar pueden hacer la diferencia. Expertos de Silk, marca de bebidas vegetales, nos comparten herramientas prácticas para generar los buenos hábitos: una rutina breve para activar el cuerpo e ideas sencillas para iniciar el día con energía.

Te puede interesar:

Foto de stock de un hombre acostado en su cama. en un cuarto completamente oscuro y únicamente ilumina su cara el celular
Vida

¿Qué es el detox de dopamina y por qué se habla tanto de él?

Despierta tu cuerpo con esta rutina de estiramiento

Estiramiento de columna sentado (1 minuto): Sentado en el piso o en una silla, alarga la espalda y lleva los brazos hacia arriba. Inhala profundo. Exhala bajando brazos y aflojando hombros.

Apertura de pecho y hombros (2 minutos): Entrecruza las manos atrás de la espalda y estira suavemente: Mantén 20 segundos, libera, repite 3 veces. Ayuda a abrir el pecho y mejorar postura.

Lateral profundo (2 minutos): De pie, eleva un brazo y flexiona el torso hacia el lado contrario. Mantén 20-25 segundos por lado. Siente cómo se alarga cintura, oblicuos y costillas.

Respiración final + movilidad suave (1 minuto): Rota hombros, mueve el cuello en semicírculo y respira profundo. Inhala por 4, exhala por 6 para cerrar la rutina.

No te pierdas:

Vida

Estos 4 ejercicios pueden ayudarte a combatir el insomnio (según la ciencia)

Estos movimientos breves, pero beneficiosos, son una gran opción para quienes buscan empezar a moverse pero no saben por dónde. Para complementar la rutina, puedes hacerlo con algo sencillo y nutritivo: un shake energético con leche vegetal como Silk alto en proteína, plátano y crema de cacahuate. Si prefieres un overnight oats, puedes prepararlo desde una noche anterior con leche vegetal sin azucar, avena y frutos rojos.

Nunca es tarde para regalarnos un inicio de año más amable con nuestro cuerpo. Actívalo, elige opciones que te brinden bienestar y construye hábitos que no necesiten exigencias.

Publicidad

Tags

Salud Mental Produccion de alimentos, Industria alimenticia, salud.alimentacion

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad