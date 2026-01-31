Estos pequeños hábitos te ayudarán a sentirte mejor desde casa

Y es que, para cuidarnos no se requiere transformarlo todo, sino sumar pequeñas acciones que aporten motivación y una relación más amable con nuestro bienestar. Bastan solo unos minutos de movimiento, una receta sencilla o un ritual que marque el comienzo de cada día.

Por ejemplo, la alimentación también forma parte de ese regreso a lo esencial. Contar con ingredientes versátiles, nutritivos y fáciles de incorporar pueden hacer la diferencia. Expertos de Silk, marca de bebidas vegetales, nos comparten herramientas prácticas para generar los buenos hábitos: una rutina breve para activar el cuerpo e ideas sencillas para iniciar el día con energía.

Despierta tu cuerpo con esta rutina de estiramiento

Estiramiento de columna sentado (1 minuto): Sentado en el piso o en una silla, alarga la espalda y lleva los brazos hacia arriba. Inhala profundo. Exhala bajando brazos y aflojando hombros.

Apertura de pecho y hombros (2 minutos): Entrecruza las manos atrás de la espalda y estira suavemente: Mantén 20 segundos, libera, repite 3 veces. Ayuda a abrir el pecho y mejorar postura.

Lateral profundo (2 minutos): De pie, eleva un brazo y flexiona el torso hacia el lado contrario. Mantén 20-25 segundos por lado. Siente cómo se alarga cintura, oblicuos y costillas.

Respiración final + movilidad suave (1 minuto): Rota hombros, mueve el cuello en semicírculo y respira profundo. Inhala por 4, exhala por 6 para cerrar la rutina.

Estos movimientos breves, pero beneficiosos, son una gran opción para quienes buscan empezar a moverse pero no saben por dónde. Para complementar la rutina, puedes hacerlo con algo sencillo y nutritivo: un shake energético con leche vegetal como Silk alto en proteína, plátano y crema de cacahuate. Si prefieres un overnight oats, puedes prepararlo desde una noche anterior con leche vegetal sin azucar, avena y frutos rojos.

Nunca es tarde para regalarnos un inicio de año más amable con nuestro cuerpo. Actívalo, elige opciones que te brinden bienestar y construye hábitos que no necesiten exigencias.