10 hábitos saludables fáciles de implementar en tu rutina diaria

Los hábitos saludables son fundamentales para tener la mejor calidad de vida posible y prevenir enfermedades crónico degenerativas como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 -ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina- y dislipidemia -se caracteriza por niveles elevados de colesterol o grasas en la sangre-.

Pero, ¿cuáles hábitos saludables puedes implementar de manera sencilla en tu rutina diaria? El ejercicio, una buena alimentación, el descanso y bienestar emocional juegan un papel crucial.

Para conocer más al respecto, en Life and Style hablamos con dos especialistas de la salud, Liliana Sánchez, médica cirujana egresada de la Universidad La Salle e Ivonne Aritzi García, psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hábitos saludables fáciles de implementar

Ejercicio

-Realiza ejercicio mínimo 30 minutos por día

“Siempre recomiendo a mis pacientes realizar caminatas diarias mínimo de treinta minutos, pues conforme envejecemos el músculo va disminuyendo y determina qué tan funcionales seremos en la tercera edad”, señala Liliana Sánchez.

Si no estás acostumbrado a una rutina de ejercicio físico moderado, puedes iniciar con actividades simples como saltar la cuerda, trasladarte en bicicleta, pasear a tus mascotas y/o correr con ellas, así como optar por subir escaleras en vez de utilizar elevadores, detalla por su parte Ivonne García. "Estar siempre en movimiento es importante”.

Alimentación

-Beber suficiente agua

La hidratación es fundamental para regular la temperatura de tu cuerpo, eliminar toxinas y ayudar a la digestión. “Puedes iniciar esta nueva rutina a tu vida con una botella que te guste y sea fácil de transportarla para que te motive”, asegura Ivonne García.

-Consume vegetales y llevar una adecuada suplementación nutricional

“Existen tres cosas que deberíamos vigilar y suplemental de forma adecuada: vitamina D, vitamina C y Omega 3. También es esencial cuidar la microbiota del cuerpo y evitar el consumo innecesario de antibióticos; en caso de necesitarlos se recomienda suplementarnos con algún probiótico de manera adecuada”, detalla Liliana Sánchez.

-Evitar harinas y refresco

Eso no significa que nunca más comas pizza u otros alimentos altos en azúcar, sin embargo puedes hacerlo ocasionalmente.

Considera además desayunar antes de realizar una actividad que requiera esfuerzo físico y evita cenar pesado antes de dormir.