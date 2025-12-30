10 hábitos saludables fáciles de implementar en tu rutina diaria

Probablemente has pensado que mantener un estilo de vida saludable significa tener buenos hábitos como hacer ejercicio, tomar agua y comer frutas y verduras, y no estás equivocado, sin embargo este famoso concepto va más allá de las ya conocidas recomendaciones y es más fácil de lo que crees.
10 hábitos saludables fáciles de implementar en tu día a día
Los hábitos saludables son fundamentales para tener la mejor calidad de vida posible y prevenir enfermedades crónico degenerativas como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 -ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina- y dislipidemia -se caracteriza por niveles elevados de colesterol o grasas en la sangre-.
Pero, ¿cuáles hábitos saludables puedes implementar de manera sencilla en tu rutina diaria? El ejercicio, una buena alimentación, el descanso y bienestar emocional juegan un papel crucial.
Para conocer más al respecto, en Life and Style hablamos con dos especialistas de la salud, Liliana Sánchez, médica cirujana egresada de la Universidad La Salle e Ivonne Aritzi García, psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Hábitos saludables fáciles de implementar
Ejercicio
-Realiza ejercicio mínimo 30 minutos por día
“Siempre recomiendo a mis pacientes realizar caminatas diarias mínimo de treinta minutos, pues conforme envejecemos el músculo va disminuyendo y determina qué tan funcionales seremos en la tercera edad”, señala Liliana Sánchez.
Si no estás acostumbrado a una rutina de ejercicio físico moderado, puedes iniciar con actividades simples como saltar la cuerda, trasladarte en bicicleta, pasear a tus mascotas y/o correr con ellas, así como optar por subir escaleras en vez de utilizar elevadores, detalla por su parte Ivonne García. "Estar siempre en movimiento es importante”.
Alimentación
-Beber suficiente agua
La hidratación es fundamental para regular la temperatura de tu cuerpo, eliminar toxinas y ayudar a la digestión. “Puedes iniciar esta nueva rutina a tu vida con una botella que te guste y sea fácil de transportarla para que te motive”, asegura Ivonne García.
-Consume vegetales y llevar una adecuada suplementación nutricional
“Existen tres cosas que deberíamos vigilar y suplemental de forma adecuada: vitamina D, vitamina C y Omega 3. También es esencial cuidar la microbiota del cuerpo y evitar el consumo innecesario de antibióticos; en caso de necesitarlos se recomienda suplementarnos con algún probiótico de manera adecuada”, detalla Liliana Sánchez.
-Evitar harinas y refresco
Eso no significa que nunca más comas pizza u otros alimentos altos en azúcar, sin embargo puedes hacerlo ocasionalmente.
Considera además desayunar antes de realizar una actividad que requiera esfuerzo físico y evita cenar pesado antes de dormir.
Descanso
-Duerme lo suficiente
El sueño es parte crucial para la salud, pues en esta etapa del descanso el cuerpo aprovecha para repararse, se consolida la memoria y se regulan las hormonas. Se recomienda dormir y despertar a la misma hora todos los días en un promedio de 7 a 8 horas.
-Cuida tu postura
Una buena postura ayuda a prevenir dolores de espalda, cuello, hombros o lesiones. Mantén la espalda recta, los hombros relajados y el mentón paralelo al suelo al estar de pie o sentado. Incluso, a la hora de trabajar -en caso de escritorio-, puedes apoyarte de sillas ergonómicas.
Salud mental
El ritmo de vida que llevamos hoy en día ha hecho que sea esencial cuidar de la salud mental a través de la terapia psicológica o psiquiátrica, según las necesidades de la persona. Puedes comenzar a cuidarte mentalmente de esta manera:
-Tómate un momento para reflexionar
Puedes hacerlo por las cosas que estás agradecido, ya sea escribirlas en un cuaderno o simplemente expresando gratitud en tus pensamientos. “Puedes agradecer el esfuerzo que haces todos los días, ya sea por ir a trabajar, por ejercitarte, o por cualquier actividad que hagas y que merezca valor”.
“Pregúntate: ¿cómo me siento hoy? Y escucha tu emoción. Si hoy no te sientes tan feliz o productivo, está bien, no siempre tienes que lograr. Descansa y permítete sentir tus emociones”, detalle Ivonne García.
-Modifica hábitos dañinos
Por ejemplo, si sueles dormir poco ajústalo y agregar una hora más por día, o si tienes adicciones a los cigarros, vape o incluso a los dulces, reduce este consumo de manera paulatina.
-Aprende algo nuevo
Puedes aprender a tocar un instrumento musical que llame tu atención, un nuevo idioma, conocer la historia de alguien que admiras o un curso que tienes en mente. Cualquier aprendizaje puede ayudar a la estimulación mental, plasticidad cerebral, mejorar la memoria y cognición.
-Establecer límites digitales
El uso excesivo de dispositivos electrónicos puede afectar negativamente la salud mental, ya que genera ansiedad, interrumpe el sueño y disminuye la concentración.
“Establece límites para estar frente a tu celular o cualquier otro dispositivo y desconéctate de ellos una hora antes de dormir para mejorar la calidad del sueño”, agrega Ivonne García.
No necesitas iniciar todos los hábitos saludables de un momento a otro, puedes comenzar a implementarlos gradualmente conforme te sea más sencillo, de esta manera comenzarás a hacerlos hábitos en tu rutina diaria. ¿Estás listo?