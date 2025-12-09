Recordemos que la cruda o resaca es la manera en que nuestro cuerpo pasa factura después de excesos. Los síntomas más comunes son fatiga, dolor de cabeza, náuseas y temblores. Algunas personas sufren también de sudor y de sensibilidad ante la luz o sonido.

Beber alcohol interfiere con la actividad cerebral durante el sueño, por lo que la cruda puede contribuir a la falta de este. De hecho, el alcohol altera las hormonas que regulan el reloj biológico y la sensación es parecida al jet lag, según un artículo publicado por la Harvad Medical School .

En el caso de la cruda, inicia cuando los niveles de alcohol en la sangre comienzan a bajar. Algunos expertos afirman que los peores síntomas se producen cuando los niveles llegan a cero.

¿Cómo quitar la cruda?

Al ser una temporada de muchas reuniones y eventos sociales con familia, amigos y tus personas favoritas, el pasarse de copas puede ser más fácil tras los buenos momentos. Y, aunque por supuesto el no beber alcohol es la mejor solución, la Harvad Medical School nos comparte algunos consejos sencillos para prevenir y aliviar los malestares de la cruda.

Beber líquidos

El alcohol favorece la micción porque inhibe la liberación de vasopresina —hormona que disminuye la orina producido por los riñones—. Si presentas diarrea, sudoración o vómito, seguramente tienes una deshidratación y, aunque las náuseas pueden dificultar la digestión, pocos sorbos de agua podrían ayudarte a sentirte mejor.

Consume carbohidratos

El alcohol reduce los niveles de azúcar en la sangre y, en teoría, parte de la fatiga y dolor de cabeza producidos por la cruda podrían deberse a que el cerebro trabaja sin suficiente combustible que necesita. Por ejemplo, algo que puede ayudar al cuerpo a normalizar los niveles de manera gradual es el consumo de tostadas y jugo.

Evita las bebidas alcohólicas de color oscuro

Experimentos han demostrado que los licores claros como el vodka y ginebra suelen causar resacas con menor frecuencia que los oscuros, tales como whisky, vino tinto y tequila. El principal alcohol en este tipo de bebidas es el etanol, sin embargo los licores más oscuros contienen compuestos químicamente relacionados (congéneres), como el metanol.

Las mismas enzimas procesan el etanol y metanol, pero los metabolitos de metanol son especialmente tóxicos, lo que puede provocar una resaca más intensa.

Toma un analgésico

La aspirina, ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos pueden aliviar el dolor de cabeza y el malestar en general, aunque podrían irritar un estómago ya irritado por el alcohol.

Consume café o té

La cafeína quizá no tenga propiedades anti-resaca, pero, como estimulante, puede ayudar con la somnolencia y pesadez. Sin embargo, es muy importante recordar que la cafeína y el alcohol nunca deben mezclarse, pues la cafeína puede enmascarar los efectos depresores del alcohol, lo que ocasiona que las personas se sientan más alerta de lo que realmente están.

Tomar vitaminas de complejo B y zinc

Un estudio publicado en The Journal of Clinical Medicina evaluó las dietas de 24 horas antes y después del consumo excesivo de alcohol. Se trató de un estudio pequeño y los resultados se basaron en lo que los participantes declararon haber comido. El hallazgo mostró que, personas cuyo consumo de alimentos y bebidas contenía mayores cantidades de zinc y vitaminas de complejo B, presentaron resacas menos severas.

¿Y cómo prevenir la cruda?

La resaca afecta de diferente manera a cada persona. Por ejemplo, los efectos del alcohol en una persona de baja estatura podrían ser mayores que en una de alta estatura. Sin embargo, estos consejos podrían ayudarte a prevenir la reseca:

-Bebe alcohol poco a poco y con alimentos en el estómago

-Por supuesto, bebe con moderación

-Se recomienda que las mujeres no tomen más de una bebida al día y en el caso de hombres, no más de dos.

-Tomar un vaso de agua entre bebidas alcohólicas ayudará a disminuir la deshidratación.