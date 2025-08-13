Desde principios de siglo a la fecha, la comunidad científica es lo que intenta y la investigación se retomó para comprender cómo sustancias como psilocibios, LSD, MDMA, entre otras (como ketamina o ibogaína) pueden ayudar a pacientes con trastornos resistentes a tratamientos en psiquiatría.

“Alrededor de 30% de las personas que sufren alguna enfermedad mental y que van a ser tratadas con fármacos, no responden al tratamiento”, explica la psiquiatra Carmen Amezcua en entrevista para Life and Style. “Es ahí donde vemos un hueco de oportunidad y a donde se ha dirigido la investigación en torno a los psicodélicos”.

¿Qué son los psicodélicos?

Amezcua , quien recientemente publicó el libro Tu viaje de sanación psicodélica (Editorial Planeta , 2025), es muy clara al hablar de psicodélicos: para abordar el tema lejos de la estigmatización, debemos dejar de lado la palabra “droga” y comenzar a utilizar sustancia psicoactiva para referirnos a cualquier sustancia que, al ser consumida, puede modificar el estado de conciencia y los sentidos.

Estas sustancias pueden agruparse en dos categorías: las naturales y las sintéticas.

Las naturales tienen una historia milenaria, con un profundo arraigo cultural y con usos específicos. Las poblaciones originarias las han utilizado como oráculo, para conectar con sus deidades y también para curar enfermedades. “Para ellos, estas enfermedades son producto de una desconexión del cuerpo, la mente y el espíritu”, explica Amezcua.

En esta categoría entran todos los derivados de las plantas, los hongos, cactáceas, raíces y cortezas de árboles.

Por otro lado, las sustancias psicoactivas sintéticas tienen una historia mucho más reciente: los laboratorios científicos de mediados del siglo pasado cuya investigación se detuvo cuando Richard Nixon, presidente estadounidense de finales de los 60 e inicios de los 70, detuvo la investigación neurocientífica de las sustancias psicoactivas y las etiquetó como peligrosas.

Estas a su vez, se dividen en legales e ilegales: en México, la cannabis medicinal, la ketamina y la esketamina son parte del primer grupo; MDMA y LSD son ilegales; mientras que la ibogaína está en un limbo legal.