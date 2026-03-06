Publicidad

Viajes y Gourmet

Turismo literario: 5 libros para recorrer ciudades del mundo a través de la literatura

Ciudades como Tokio, Nueva York o la Ciudad de México se transforman en protagonistas en estos cinco libros que muestran cómo la literatura puede convertirse en la mejor guía de viaje.
vie 06 marzo 2026 05:55 AM
Collage picture image of attractive clever man reading encyclopedia isolated on drawing background
Las historias de estos libros te harán reservar tu próximo vuelo para viajar y conocer los lugares que describen. (Foto: Deagreez/Getty Images)

Uno de los momentos más poderosos de la literatura ocurre cuando un libro logra transportarnos a lugares que nunca hemos visitado. Calles, estaciones de metro, cafés o barrios enteros aparecen ante el lector gracias a la mirada de un autor que describe lo que ve, lo que escucha y lo que siente.

De esa experiencia nace una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años: el turismo literario, una forma de viajar que consiste en visitar los escenarios donde transcurren novelas o seguir los pasos de escritores y personajes. Para muchos lectores, recorrer una ciudad después de haberla imaginado en un libro se convierte en una experiencia completamente distinta: los lugares adquieren una historia previa, una atmósfera literaria que transforma el viaje.

Qué es el turismo literario y por qué cada vez más viajeros lo practican

El turismo literario consiste en visitar lugares relacionados con libros, autores o historias literarias. Puede significar caminar por barrios descritos en una novela, entrar a librerías icónicas o descubrir bibliotecas que se han vuelto famosas entre lectores.

En su más reciente informe de tendencias de viaje, Skyscanner señala que esta forma de viajar sigue creciendo. De acuerdo con sus datos, 37% de los encuestados afirmó que viajaría para visitar una librería famosa, mientras que 34% dijo que elegiría un destino inspirado en un libro.

No es una sorpresa. La literatura tiene la capacidad de convertir una ciudad en un personaje más de la historia. Y cuando eso ocurre, los lectores suelen querer conocer esos lugares con sus propios ojos.

5 libros para conocer ciudades del mundo a través de la literatura

Algunas novelas y crónicas han logrado retratar ciudades con tal precisión que, al leerlas, es posible caminar mentalmente por sus calles. Estos cinco libros muestran cómo la literatura puede convertirse en una forma de viajar.

‘Bajo el sol jaguar’ - Oaxaca

  • — Autor: Italo Calvino; Editorial Siruela

En 1976, Italo Calvino visitó México y el escritor italiano hizo lo que mejor sabía: describir con precisión poética lo que vio, lo que probó, lo que olió, lo que lo cautivó. Bajo el sol jaguar es una de las crónicas más bellas sobre Oaxaca que existen, desde los ojos de un visitante curioso, ávido de aprender y, sobre todo, de saborear y experimentar.

‘Los ingrávidos’ - Nueva York

  • — Autora: Valeria Luiselli; Editorial Sexto Piso

Leer Los ingrávidos en el metro de Nueva York (o en alguna de sus estaciones) puede ser una de las experiencias literarias más interesantes. Esta historia, relatada a dos voces, narra los años de juventud de una mexicana que trabajaba como editora en la ciudad estadounidense más famosa, pero perseguida por el fantasma del poeta Gilberto Owen a lo largo del metro. Ambos personajes se buscan en el espacio de los trenes en los que viajaban en sus pasados.

‘Las cosas que perdimos por el fuego’ - Buenos Aires

  • — Autora: Mariana Enríquez; Editorial Anagrama

Los 12 cuentos más poderosos de la autora te llevan por lugares poco conocidos de la ciudad, barrios peligrosos o familiares que se sienten y se observan a través de la narración mordaz de la argentina y que dejan en la mente imágenes perturbadoras que difícilmente puedes borrarte. Y es que en el universo de terror de Enríquez, la cotidianidad a menudo es más temible que las apariciones, pues está detrás de la culpa, la compasión y la crueldad humanas.

‘Kitchen’ - Tokio

  • — Autora: Banana Yoshimoto; Editorial TusQuets

Este es el libro que hizo a la autora japonesa mundialmente famosa y es perfecto para despertar tus ganas de viajar. Narra la historia de Mikage, quien se queda sola tras la muerte de su abuela y se refugia en la cocina de su casa, hasta que un día un joven amable la invita a vivir con él y su madre. A través de esta narración podemos conocer un Tokio cotidiano, más íntimo, lejos del bullicio.

‘Los detectives salvajes’ - CDMX

  • — Autor: Roberto Bolaño; Editorial Anagrama

Si quieres hacer un recorrido por Ciudad de México siguiendo los pasos de algún personaje de libros, este es El Libro. A través de la narración del protagonista Juan García Madero puedes caminar por la calle Bucareli y entrar al café La Habana, o conociendo a pie la colonia Roma e incluso manejar por Insurgentes recreando el mapa literario de los 70 que Bolaño describe tan bien.

