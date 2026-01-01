El 2026 puede ser el año en el que descubramos nuevas historias a través de grandes lecturas. Por eso, en Life and Style creamos un reto literario: 12 libros para cada mes del año. ¿Te animas a entrarle?
Reto literario Life and Style: 12 libros para leer a lo largo de 2026
Reto literario Life and Style
Todos son libros de literatura y narrativa. Algunos son cortitos, de esos que se pueden leer de una sentada, otros son historias más extensas que te invitan a sumergirte por completo en otras realidades y que deseas que no terminen nunca.
Así que sin más, ¡aquí van nuestras propuestas para leer el 2026!
ENERO
Fortuna
Hernán Díaz, edit. Anagrama
“Si el dinero es una ficción, el capital financiero es la ficción de una ficción. Con eso comercian todos esos criminales: con ficciones”, dice un personaje de esta historia relatada a través de cuatro libros yuxtapuestos en los que la voz narrativa se transforma… y transforma al lector.
FEBRERO
El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov, edit. Impedimenta
“Mi padre era jardinero. Ahora es jardín”. Esta novela es de amor filial y el relato íntimo de cómo Gospodínov acompañó a su padre a lo largo de una larga enfermedad que lo consumía y, aún así, lo seguía viendo como el hombre más alto, más amable, más guapo, porque era su papá.
MARZO
La hija única
Guadalupe Nettel, edit. Anagrama
La sencillez en la narración de Nettel para abordar un tema tan vasto es una de las bellezas de este libro en el que distintas mujeres se enfrentan a las múltiples formas de hacer familia, así como al duelo, la aceptación, los miedos y las alegrías de la maternidad.
ABRIL
Las mutaciones
Jorge Comensal, edit. Antílope
En esta novela de humor (y mucho desasosiego), un abogado exitoso, ateo y padre de familia se queda sin lengua y, por ende, sin poder hablar, transformando su vida en una silenciosa tragicomedia que incluye a un loro blasfemo que se convierte en su confidente.
MAYO
Un momento de ternura y de piedad
Irene Cuevas, edit. Reservoir Books
Una mujer solitaria que para costear las excentricidades de su madre suicida, se dedica a ser asesina a sueldo de ancianas hasta que se enamora de una clienta. Toda esta historia, aunque sórdida, está llena de un humor ácido que invita a sonreír y, de vez en vez, soltar una carcajada.
JUNIO
Los bloques naranjas
Luis Díaz, edit. Caballo de Troya
En este libro delicadamente escrito, la narrativa y la poesía se entrelazan para explorar las amistades entre hombres, atravesadas por la imposibilidad de mostrar vulnerabilidad y comunicación profunda.
JULIO
Fruto
Daniel Rea, edit. Antílope
Madres solas y acompañadas, hermanas mayores, hijas que protegen a sus mamás, amigas que acompañan, abuelas que son madres de sus nietos, ¿cómo cuidan las mujeres? A través de distintas historias y la propia, la autora explora, reflexiona y profundiza en la labor de cuidados.
AGOSTO
Incensurable
Luna Miguel, Almadía
En este “ensayo mágico” se mezclan la teoría, el deseo y la ficción para explorar el placer de leer incluso aquello que llega a incomodar y la autora utiliza Lolita, de Nabokov, para conducirnos por un texto en el que la lectura se materializa como un acto audaz de libertad.
SEPTIEMBRE
Toda la sangre
Bernardo Esquinca, edit. Anagrama
En un episodio más del famoso investigador Casasola, reportero del Semanario Sensacional, la historia se centra en cómo los vestigios prehispánicos se convierten en escenas del crimen del Asesino Ritual, un fanático que busca “devolver la grandeza a la gran Tenochtitlan”.
OCTUBRE
Te di ojos y miraste las tinieblas
Irene Solá
En esta historia, que se erige sobre el pacto con el demonio que Joana hizo para encontrar marido, la autora catalana reescribe cuentos de la tradición oral y los entrelaza en el desarrollo familiar en el que la vida de las mujeres descendientes que resisten maltratos divinos y humanos, sin hallar consuelo.
NOVIEMBRE
Tarantela
Abril Castillo Cabrera, edit. Antílope
¿Nuestra historia personal es solo nuestra o está irremediablemente escrita por la historia de nuestra familia? Cuando la narradora descubre que la vida de su familia y la propia giran en torno a cómo un tío murió envenenado, comienza a reconstruir los vínculos de sus antecesores para buscar un antídoto que salve a su familia y a las generaciones futuras.
DICIEMBRE
Las pequeñas virtudes
Natalia Ginzburg, edit. Acantilado
Cerramos el año con este ensayo que raya en la autobiografía, en el que la autora reúne 11 textos en los que poco a poco entreteje sus reflexiones sobre aspectos tan cotidianos que se vuelven invisibles y, con una prosa magistral, los pone bajo la luz de la belleza.