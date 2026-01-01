Reto literario Life and Style: 12 libros para leer a lo largo de 2026

Reto literario Life and Style

Todos son libros de literatura y narrativa. Algunos son cortitos, de esos que se pueden leer de una sentada, otros son historias más extensas que te invitan a sumergirte por completo en otras realidades y que deseas que no terminen nunca.

Así que sin más, ¡aquí van nuestras propuestas para leer el 2026!

ENERO

Fortuna

Hernán Díaz, edit. Anagrama

“Si el dinero es una ficción, el capital financiero es la ficción de una ficción. Con eso comercian todos esos criminales: con ficciones”, dice un personaje de esta historia relatada a través de cuatro libros yuxtapuestos en los que la voz narrativa se transforma… y transforma al lector.

FEBRERO

El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov, edit. Impedimenta

“Mi padre era jardinero. Ahora es jardín”. Esta novela es de amor filial y el relato íntimo de cómo Gospodínov acompañó a su padre a lo largo de una larga enfermedad que lo consumía y, aún así, lo seguía viendo como el hombre más alto, más amable, más guapo, porque era su papá.

MARZO

La hija única

Guadalupe Nettel, edit. Anagrama

La sencillez en la narración de Nettel para abordar un tema tan vasto es una de las bellezas de este libro en el que distintas mujeres se enfrentan a las múltiples formas de hacer familia, así como al duelo, la aceptación, los miedos y las alegrías de la maternidad.

ABRIL

Las mutaciones

Jorge Comensal, edit. Antílope

En esta novela de humor (y mucho desasosiego), un abogado exitoso, ateo y padre de familia se queda sin lengua y, por ende, sin poder hablar, transformando su vida en una silenciosa tragicomedia que incluye a un loro blasfemo que se convierte en su confidente.

MAYO

Un momento de ternura y de piedad

Irene Cuevas, edit. Reservoir Books

Una mujer solitaria que para costear las excentricidades de su madre suicida, se dedica a ser asesina a sueldo de ancianas hasta que se enamora de una clienta. Toda esta historia, aunque sórdida, está llena de un humor ácido que invita a sonreír y, de vez en vez, soltar una carcajada.

JUNIO

Los bloques naranjas

Luis Díaz, edit. Caballo de Troya

En este libro delicadamente escrito, la narrativa y la poesía se entrelazan para explorar las amistades entre hombres, atravesadas por la imposibilidad de mostrar vulnerabilidad y comunicación profunda.