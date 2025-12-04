El documental lo dirigió Alexandria Stapleton y Curtis Jackson –nombre real de 50 Cent– fue el productor ejecutivo y juntos se encargaron de recolectar material audiovisual nunca antes visto, así como entrevistas impactantes de personas que trabajaron con Combs, examigos y gente que en su momento fue cercana al magnate.

Además, no es un detalle menor hacer notar que 50 Cent y P Diddy han sido enemigos durante años y han tenido confrontaciones públicas en el pasado.

Revelaciones de ‘Sean Combs: The Reckoning’, el documental sobre P Diddy en Netflix

A continuación, te compartimos algunos de los momentos más impactantes de la docuserie que se estrenó por Netflix este 2 de diciembre, mismos que nos dan un bosquejo de la persona que es Sean Diddy Combs y las acusaciones a su alrededor.

UNA INFANCIA ENTRE VIOLENCIA Y FIESTAS PARA ADULTOS

Tim Patterson, amigo de infancia de Sean Combs, relata el tipo de fiestas que Janice Combs, madre del exproductor, organizaba en su casa aún con niños. “En casa de Sean comenzabas a ver todas las cosas que veías en las películas. Janice sabía cómo hacer una fiesta y las fiestas siempre estaban llenas. Tenías mujeres que parecían salidas de una revista Jet. Algunos hermanos allá arriba. Si quieres llamarlos proxenetas, puedes hacerlo. Si quieres llamarlos estafadores, puedes hacerlo”.

En el documental, Patterson describe que había un escenario en medio de la sala donde todos bailaban. ¿El papá de Combs? Fue asesinado por asuntos relacionados al tráfico de drogas en Nueva York.

Además, Janice disciplinaba a Sean a golpes y sus palizas eran conocidas en la colonia y es algo que ella misma ha dicho en entrevistas.

LA VIOLENCIA DE COMBS A SU MADRE

Pero esos golpes de la infancia se convirtieron en agresiones a Janice. En un momento del documental , Kirk Burrowes, el cofundador de Bad Boy Entertainment y amigo cercano a Combs, relata una ocasión en la que Janice cuestionó las decisiones que su hijo tomó tras un episodio en el que nueve personas murieron en una estampida de un evento que Combs había organizado con celebridades de basquetbol. “Ella comentó algo como si él había tomado la decisión correcta, y lo vi ponerle las manos encima, llamarla ‘perra’ y golpearla”.

INTIMIDACIÓN SEXUAL EN EL TRABAJO

El propio Burrowes relata distintas situaciones sexuales que ocurrían en las oficinas de Bad Boy Entertainment y cómo Combs las utilizaba como una herramienta de poder. Por ejemplo, una ocasión en la que Diddy lo llamó a su oficina y él, creyendo que iban a abordar temas de trabajo, tomó varios documentos para discutirlos. Al entrar vio a una jovencita haciéndole sexo oral, “él quería que lo viera, quería que viera la cara de ella y lo que él era capaz de obtener en cualquier momento dentro de la oficina”. Cuando ella se fue, Burrowes preguntó qué necesitaba a lo que Sean respondió: “oh, no quería nada”.

LA MUERTE DE BIGGIE

El documental Sean Combs: The Reckoning presenta un clip de marzo del 97 nunca antes visto de la muerte de Christopher Wallace, Biggie Smalls. También audios de la llamada al 911 y de disparos.

Además, Burrowes refuta la afirmación de Sean Combs de que Biggie quería hacer una “gira por la paz” con sus rivales en Los Ángeles, cuyo ambiente se había tornado más peligroso tras el asesinato de Tupac Shakur, y asegura que Diddy canceló una rueda de prensa en Europa que los hubiera sacado del país porque “quería dar una fiesta en territorio enemigo”, a pesar de que Wallace no quería esto. “Mintió al respecto y me hizo saber que es un punto débil suyo y que está nervioso por esa información. Condujo a Biggie a su muerte”.

UN PRODUCTOR DENUNCIA ABUSOS

Rodney Lil Rod Jones es un productor de hip hop que señala a Sean Combs de agresión sexual y conducta inapropiada. En el documental, el músico emergente explica que en 2023 Diddy lo seleccionó para trabajar en el álbum The Love Album: Off the Grid, que fue grabado tanto en casa del magnate como en su yate durante 13 meses.