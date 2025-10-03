Sean ‘Diddy’ Combs se queda en prisión: juez dicta una condena de más de 4 años

En una vista en el tribunal federal de Manhattan, el juez de distrito Arun Subramanian impuso una sentencia de 50 meses en prisión a Combs que se enfrentaba a una pena de hasta 20 años

P Diddy fue declarado culpable de dos cargos de organizar viajes a través de fronteras estatales a trabajadores sexuales para que participaran en espectáculos sexuales con consumo de drogas (las famosas Freak Offs ) con las novias del propio Combs, mientras él grababa videos y se masturbaba.

Sin embargo, el jurado lo absolvió de los cargos más graves: asociación ilícita y tráfico sexual, mismos que se basaban en la acusación de la fiscalía de que Puff Daddy utilizó violencia física, psicológica y económica, así como amenazas para obligar a sus dos parejas a que participaran de estos encuentros.

La semana pasada, la defensa del rapero pidió solo 14 meses de prisión con posibilidad de salir anticipadamente, mientras que la fiscalía había solicitado 11 años de cárcel. Finalmente, el juez Subramanian dictó 50 meses.

Combs, quien se declaró inocente y se espera que apele la condena, ofreció un discurso ante el tribunal antes de su condena y ofreció disculpas a Cassandra Ventura y Jane, las dos exparejas que declararon ante el jurado hace un par de meses.

"Sé que nunca volveré a poner mis manos sobre otra persona", dijo Combs, que ha estado entre rejas en una cárcel de Brooklyn desde su detención en septiembre de 2024.

