Por ejemplo, Cassie Ventura, expareja de Combs y la testigo estrella de la fiscalía en el juicio contra el productor, explicó con detalles escalofriantes las llamadas freak offs como sesiones sexuales que duraban días y solo podían mantenerse con el consumo de drogas; en estas participaban trabajadores sexuales masculinos.

Todas las experiencias que Ventura relató ante el jurado fueron tan duras que incluso las hijas gemelas del productor salieron de la sala del juicio pues no soportaron escuchar los relatos en los que la cantante detalló la violencia física, sexual, psicológica, económica y emocional de la que es sobreviviente.

Pero no es la única. Uno de los testimonios más recientes fue el de N.N. (ningún nombre), una exnovia de P Diddy con quien mantuvo una relación entre 2021 y 2024. En su relato, esta mujer que pidió declarar bajo un pseudónimo, explicó algunos términos inventados por Sean Combs para nombrar distintas prácticas.

Los términos que Sean ‘Diddy Combs’ usaba para sus prácticas sexuales explicados

Estos son solo algunos de los términos que periodistas de The Independent, Reuters, AFP, entre otros medios, han logrado reunir.

NOCHES DE HOTEL

Según el relato de N.N., las Noches de Hotel se trataba de sesiones de sexo que duraban días, similares a las Freak Offs, y se realizaban en habitaciones de hotel o residencias privadas. Diddy invitaba a un escort hombre a unirse a estas sesiones y los lugares eran ambientados con luces rojas, música, bebidas alcohólicas y drogas para poder soportar los largos periodos.

Los muebles eran cubiertos con sábanas y toallas “por el uso excesivo de aceite para bebé” y se realizaban en Los Ángeles, Nueva York, Miami y algunas islas privadas.

FRANK BLACK

Este era uno de los pseudónimos utilizados por Sean Combs para reservar habitaciones en hoteles y realizar las Freaks Offs. Eligió este nombre en honor a Biggie Smalls, quien utilizaba el sobrenombre Frank White.

NOCHES DE PELÍCULAS

Este término tan inocente se refería a las noches que N.N. y Diddy veían pornografía o grabaciones de sus propias sesiones sexuales.

VIERNES DE DESCONTROL

Este término surgió durante el contrainterrogatorio al que fue sometida N.N., quien explicó que se refiere a los momentos en los que Diddy “quiere irse de fiesta sin límites” y, de hecho, el productor solía utilizarlo en sus publicaciones de redes sociales.

CONTRATO DE AMOR

Esto se refiere a un acuerdo verbal al que llegaron N.N. y Diddy en 2023 para hacer una pausa a las Noches de Hotel por un periodo de dos años.

Durante la negociación, Diddy le ofreció 10,000 dólares mensuales para el pago de la renta de la nueva casa de la testigo, quien dijo que se sentía obligada a participar en las sesiones de sexo y drogas por “miedo a quedarse sin hogar”.

ATLANTA O ‘ATL’

Este fue el apodo elegido por N.N. y Diddy para referirse a Cabral, un trabajador sexual ubicado en Atlanta. En su declaración, la testigo explicó que ella fue quien contactó a ATL, luego de que ella y Combs lo vieron en una película pornográfica. “No me gustaba que me sorprendiera con cualquier extraño”, dijo.

FIESTA DE SOBRIEDAD

Cuando N.N. le expresó a Diddy su preocupación por el incremento en el uso de drogas, él aceptó a mantenerse sobrio por 30 días, sin embargo exigió realizar una “fiesta de sobriedad”.

Esta se realizó en el Hotel L’Ermitage Beverly Hills y se trató de una sesión similar a las Noches de Hotel, la diferencia es que ella se encontraba sobria y fue obligada a mantener relaciones con dos trabajadores sexuales antes de sentirse mal y correr al baño. Después de esto, Diddy la presionó para acostarse con un tercer hombre, lo que la hizo “sentir asco, me sentí sucia”.