Ex empleada de P Diddy declara en juicio; relata agresiones físicas y sexuales

La mujer, que testificó bajo el seudónimo de Mia, dijo al jurado en el tribunal federal de Manhattan que trabajó para Combs como asistente personal y directora de desarrollo y adquisición de 2009 a 2017, y que comenzó cuando tenía alrededor de 25 años.

"Me tiraba cosas, me lanzaba contra la pared, me tiraba a una piscina, me llegó a tirar un cubo de hielo a la cabeza, me apretaba el brazo contra una puerta y me agredió sexualmente", dijo Mia.

Combs, de 55 años, se declaró inocente de cinco acusaciones, entre ellas asociación ilícita y tráfico sexual, por las que se enfrenta a una pena de cadena perpetua si es declarado culpable de todos los cargos.

Ilustración del juicio de P Diddy. (Foto: Reuters)

Los fiscales afirman que Combs, fundador de Bad Boy Records, coaccionó durante dos décadas a mujeres para que participaran en espectáculos sexuales de varios días de duración, alimentados por las drogas, con trabajadores sexuales masculinos, conocidos como Freak Offs.

Los abogados de Combs han reconocido que en ocasiones fue abusivo en sus relaciones personales, pero afirmaron que las mujeres que participaron en las Freak Offs lo hicieron de forma consentida.

El juicio ha suscitado una intensa cobertura mediática debido a la influencia cultural de Combs y a su papel en la difusión del hip-hop a través de artistas legendarios como Notorious B.I.G.