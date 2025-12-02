Sean ‘Diddy’ Combs pide a Netflix cancelar docuserie sobre su vida

Es claro que la docuserie Sean Combs: The Reckoning no es un estreno deseado por el rapero, pero lo que no se esperaba es que intentara que la plataforma diera marcha atrás con el lanzamiento de la misma.

Y es que la serie, de cuatro capítulos de alrededor de una hora cada uno, fue producida por Curtis Jackson –mejor conocido como 50 Cent –, con quien Combs mantiene una larga enemistad.

P Diddy pide a Netflix no emitir serie documental sobre su vida

Un vocero de Sean Combs dijo a CNN que Netflix utiliza “material robado, cuya publicación nunca fue autorizada” por su cliente. También calificó la serie como un “vergonzoso artículo de propaganda”.

Juda Engelmayer, representante del magnate que cumple una condena de cuatro años en prisión , dijo que su cliente lleva décadas filmándose a sí mismo con el objetivo de tener material audiovisual de su vida para, eventualmente, hacer un documental. En el último trailer de Netflix sale parte de ese material, grabado seis días antes del arresto de Combs.

MIRA EL ÚLTIMO TRAILER OFICIAL:

“Sean ha estado haciendo su propio documental desde que tenía 19 años”, afirmó Engelmayer en una declaración a CNN hecha por correo electrónico. “Ese material fue encargado como parte de ello”.

En la carta de cese y desistimiento que enviaron a Netflix, el equipo legal de P Diddy amenazó con emprender acciones legales, como lo ha hecho en otras ocasiones contra medios de comunicación.

Por su parte, la empresa envió una declaración de Alexandra Stapleton, directora de la docuserie, quien aseguró que el material se obtuvo de manera legal y “tenemos los derechos necesarios”. Agregó que “contactamos varias veces con el equipo legal de Sean Combs para una entrevista y comentarios, pero no obtuvimos respuesta”.