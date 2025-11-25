50 Cent ya lo había anunciado desde hacía tiempo: es el productor de una serie documental sobre “el verdadero Sean Combs”, según la sinopsis que Netflix publicó.

“Diddy. Puff Daddy. Love. El público conoce al icono del hip hop de muchas maneras, pero ¿quién es el verdadero Sean Combs?”, inicia la descripción de la serie documental que se estrenará el próximo 2 de diciembre por Netflix y que, a través de entrevistas y materiales inéditos, exhibirá el ascenso del magnate de los negocios y la música, así como su siniestro submundo.

50 Cent, cuyo nombre real es Curtis Jackson, y Sean Combs han sido rivales a lo largo de casi todas sus carreras e incluso llegó a burlarse de Diddy en redes sociales durante su juicio, en el que fue condenado a poco más de cuatro años de prisión, aunque libró la cadena perpetua pues fue absuelto de los cargos más graves.

En este sentido, Sean Combs: The Reckoning funciona precisamente como ese “ajuste de cuentas” de 50 Cent frente a P Diddy.

A través de cuatro episodios, la serie documental incluye materiales inéditos y entrevistas exclusivas con exsocios, amigos de la infancia, artistas que trabajaron con él y exempleados que pueden enmarcar de una manera más precisa la historia del otrora poderoso Sean Diddy Combs: desde su perfil como emprendedor hasta cómo construyó un imperio en la música que se sostenía sobre una cimentación por demás siniestra.

Curtis Jackson, quien ha ganado Emmys y Grammys, es el productor ejecutivo de Sean Combs: The Reckoning, mientras que la ganadora del Emmy Alexandria Stapleton, es la directora.