Estudios recientes demuestran que el estrés crónico y sin tratar altera la regulación emocional, la motivación e incluso el comportamiento. De hecho, antes de afectar la productividad, el burnout provoca algunos cambios sutiles, pero progresivos en la personalidad.

¿Por qué el burnout va más allá del trabajo?

Aunque comúnmente se asocia con el ámbito laboral, el burnout implica más que estar exhausto o desmotivado. El psicólogo Mark Travers de las universidades de Cornell y Colorado Boulder, advierte que este padecimiento puede desencadenar una transformación profunda en la personalidad.

El especialista recomienda prestar atención a ciertas señales que revelan que el agotamiento ya no es solo estrés, sino un proceso de desgaste emocional sostenido.

Señales de que el burnout está transformando tu personalidad

1. Emociones “planas” o entumecimiento emocional

Sí, suena extraño, pero es así. Cuando se vive con burnout el agotamiento también viene con una reducción importante en el rango de emociones. Por ejemplo, son menos reactivas, menos alegres, menos comprometidas, y esto puede confundirse con calma o serenidad, sin embargo por dentro es como “estar entumecido”.

Esto sucede, explica Travers, porque el cerebro reduce la capacidad de respuesta emocional como una forma de protegerse pues debe conservar energía. Un estudio de 2017 publicado en Frontiers in Psychology detalla que el estrés crónico provoca reacciones débiles a los estímulos, lo que hace que los momentos negativos se sientan menos, pero también los positivos y de felicidad.

“La reacción más peligrosa al “aplanamiento” es interpretarlo como madurez o resiliencia”, asegura el experto. “Cuando alguien dice: ‘ya no me entusiasman las cosas’, esa pérdida de textura emocional suele ser una señal de sobrecarga emocional prolongada”.