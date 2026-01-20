Alejándose del concepto de “macho alfa” u “hombres de alto valor”, los nuevos liderazgos prefieren retener el talento a seguir bajo la sombra de la figura del jefe rígido, porque “el mundo cambió y estamos viviendo lo que yo llamo un nuevo nivel de juego”, explica en entrevista con Life and Style Jesús Cochegrús, líder mexicano en la industria de videojuegos por más de 20 años y conferencista internacional. “Ante nuevos niveles de juego desarrollas nuevas habilidades, buscas nuevas herramientas, te rodeas de nuevos aliados y planteas nuevas estrategias”.

Cochegrús, quien ha desarrollado proyectos para marcas internacionales como Nike, Audi, Volkswagen, entre otras, suele utilizar analogías de videojuegos para entender mejor cómo transformar nuestro mindset en un momento histórico de cambios constantes o, lo que él llama, una mentalidad gamechanger, en la que “cambias tu forma de jugar para ser tú quien cambie el futuro de ese universo”.

El nuevo liderazgo masculino: qué cambió y por qué importa

Para el ingeniero, quien fue pionero en la industria de videojuegos en México, actualmente estamos en “un nivel de juego” en el que las organizaciones necesitan un alto nivel de adaptabilidad que antes no era tan crítico y hoy es primordial.

“Este nivel se distingue por la velocidad del cambio tecnológico, el impacto de la inteligencia artificial, los nuevos modelos de negocio y la volatilidad de los mercados, pero, sobre todo, por los nuevos comportamientos humanos, tanto de clientes como de colaboradores”, explica.

Equipos híbridos, generaciones con expectativas diferentes, clientes y colaboradores altamente exigentes, ritmos acelerados y decisiones complejas requieren líderes capaces de leer las nuevas dinámicas del entorno y fomentar culturas organizacionales que se adapten ágilmente. Jesús Cochegrús

Cochegrús, quien ha ofrecido más de 500 conferencias en 25 países y ha participado en distintas Worlds Business Forums de WOBI, explica que la adaptabilidad no solo es una estrategia o en procesos laborales, también está en los mindset individuales y en la cultura organizacional.