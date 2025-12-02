De hecho, las aplicaciones de meditación lideran el mercado de apps de salud mental y representan el 96% del total de usuarios, según explica David Creswell, psicólogo de la salud de la Universidad Carnegie Mellon.

Este tipo de apps pueden ayudar a reducir la presión arterial y pensamientos negativos repetitivos e incluso con su uso breve, generan beneficios como reducción de depresión, ansiedad, estrés y mejora los síntomas del insomnio, de acuerdo con un artículo publicado en American Psychologist .

Una de las ventajas de estas herramientas que tenemos al alcance de algunos clics en los smartphones, es que se han vuelto accesibles y, en ocasiones, personalizadas. Al igual que con el entrenamiento de meditación presencial, las apps comienzan por adaptarse a los usuarios y sus estilos de vida.

Calm

Si lo que buscas es relajar tu mente y desconectarte del exterior, esta aplicación es ideal para ti. Ofrece una variedad de contenido y actividades avalados por la ciencia para dormir mejor, reducir el estrés y cuidar tu salud mental en general.

Está disponible en 10 idiomas y cuenta con sesiones de meditación guiada en versiones de 3, 5, 10, 15, 20 o 25 minutos, por lo que el “no tengo tiempo”, no es un pretexto.

Disponible para iOS y Android.

Headspace

Una de las apps más populares del mercado y calificada como una de las mejores para meditación fue creada por Andy Puddicombe, un monje budista inglés.

Ofrece cientos de meditaciones en rutinas de 10 minutos, por lo que también la hace muy práctica.

Disponible para iOS y Android.

Insight Timer

Ideal para principiantes y practicantes experimentados. Te ayudará a calmar tu mente, reducir ansiedad, manejar el estrés, dormir profundamente, así como incrementar la felicidad.

Ofrece meditaciones guiadas y charlas dirigidas por expertos en conciencia mental, neurocientíficos, psicólogos, así como maestros de meditación de Stanford, Harvard, Dartmouth y Oxford.

Disponible para iOS y Android.

Down Dog

Si estás interesado en hacer yoga, esta app es ideal para ti. Desde la comodidad de tu hogar o cualquier espacio que desees, puedes realizar prácticas para fortalecer y estirar la espalda o bien, enfocarte en partes del cuerpo específicos como fuerza de espalda o estiramientos de espalda baja.

Puedes elegir entre seis profesores de yoga y a las posturas que les des “me gusta” aparecerán con más frecuencia en tu pantalla. Ofrece seis idiomas diferentes.

Disponible para iOS y Android.

Breethe

Ofrece contenido práctico que te ayudará a dormir mejor, relajarte y sentirte más feliz a través de meditaciones, música, hipnoterapia, sonidos de naturaleza, entre otros.

Los usuarios tienen acceso a la sección Life Kit, en la que a través de una serie de preguntas fáciles que ayudarán a crear contenido ajustado a tus necesidades.