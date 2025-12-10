Por ejemplo, es común entrar a un intercambio navideño en el trabajo o con cierto grupo de amigos, y al ver el nombre de la persona que te corresponde ¡no tienes ni idea de qué darle! Todos hemos pasado por eso y todos nos hemos roto la cabeza más de una vez, pero respira, en Life and Style hicimos una lista con distintas ideas de regalos para salvarte de esas ocasiones.

Ideas de regalos… cuando no sabes qué regalar

No te preocupes, ninguno de estos obsequios se sentirá impersonal. Al contrario, te hará quedar como un héroe ante la persona que los reciba pues estas opciones de regalo pueden hacer sentir bien a cualquier persona. ¿Lo mejor? Están en todos los rangos de precios.

Coffee Table Books

Un libro siempre es buena idea, pero un libro hermoso es aún mejor. Los famosos coffee table books son reconocidos por su diseño editorial impecable, la calidad de la impresión y el papel y los temas que se abordan a profundidad.

Generalmente encuentras este tipo de publicaciones sobre diseño, arquitectura o fotografía, pero también los hay de gastronomía e historia y siempre siempre valen la pena. Vale la pena regalarlo a alguien a quien le guste el diseño, a amantes de los libros o a tu jefe o directivo del trabajo.

Tenemos dos recomendaciones:

‘MEXICO CITY’, EDITORIAL ASSOULINE

Editorial Assouline es una de las consentidas de Life and Style y tienen una serie de distintos lugares del mundo, desde Río de Janeiro y Jaipur, hasta Mikonos y Jamaica, ¿el favorito? Por supuesto el de Ciudad de México, pero prometemos que cualquiera de estos es un gran regalo.

- A la venta en Palacio de Hierro

‘¡QUE VIVA EL PULQUE!’, EDITORIAL NOVO

Novo es la primera editorial mexicana completamente dedicada a la cultura, historia, antropología y tradición de la gastronomía mexicana y vaya que lo hacen bien. Hasta el momento tienen cuatro libros en su catálogo, el más reciente es ¡Que viva el pulque!, que integra fotografías preciosas e ilustraciones tanto creativas como científicas.

- A la venta en su sitio web y Gandhi

Objetos de diseño

Si son objetos de diseñadoras y diseñadores locales, siempre es un plus. En la ciudad hay tiendas/galerías distribuidas por las colonias más famosas.

¿Nuestra recomendación de regalo para quedar como un héroe? Los objetos de cerámica hechos a mano siempre son una opción ganadora y pueden ser tanto para algún intercambio del trabajo o algún amigo o amiga a quien quieras dar un regalo navideño. Puedes ir a:

BOMBOTI ARTE Y DISEÑO

Un espacio en Polanco donde puedes encontrar objetos de diseño, mobiliario, arte, iluminación, joyería de decenas de diseñadores mexicanos. Sólo entrar a este espacio ya es una experiencia preciosa.

- Dirección: Hegel 232, Polanco

- Instagram: @bomboti_

LA LUMBRERA

Este es uno de los secretos mejor guardados de La Del Valle: es un taller de cerámica (aprovecha y toma un curso con Gina Fuentes) en el que hay venta de productos como joyería, accesorios de decoración de hogar, platos y vasos, pines. Por este espacio han pasado creaciones de personas súper talentosas como Liz Hermosillo, que se especializa en técnicas de esmaltado japonés, y el divertidísimo y tierno Miguele Zamora.

- Dirección: Lic. Grajales Robles 27, Del Valle Norte

- Instagram: @la.lumbrera.mx

Una botella de vino tinto

Sí, regalar una botella de vino es súper seguro, pero siempre es bien recibida y más en estas fechas; puede ser para tus suegros o algún compañero de trabajo, sólo asegúrate que sea una persona que sí guste de beber alcohol. Tenemos dos opciones para ti:

MATARROMERA CRIANZA

Este vino Tempranillo (por lo tanto, de Ribera del Duero) ha ganado múltiples premios internacionales y tiene un sabor intenso y duradero en paladar con aromas a fruta negra madura y especias suaves como romero y clavo.

- Precio promedio: 1,000 pesos

- De venta en: La Europea

LUIGI BOSCA

Un Malbec siempre es una apuesta segura. Esta bodega argentina tiene 35 años de experiencia y su vino de 14 meses en barrica de roble francés se caracteriza por una intensidad media con un perfil frutal y concentrado. Es un tinto fácil de disfrutar y sí, muy rico.

- Precio promedio: 800 pesos

- De venta en: La Castellana, Bodegas Alianza

Velas

Y tú dirás, ¿velas? ¿por qué velas? Porque las hay preciosas y de aromas increíbles que duran cientos (literalmente cientos) de horas y los aromas suelen ser tenues, pero lo suficientemente potentes para envolver los espacios sin que resulte molesto. Este es un regalo adecuado para alguien a quien conoces poco, pero deseas darle un detalle navideño o para algún compañero en el trabajo.

¿Nuestras opciones?

LUMM

Esta marca no solo vende velas con aromas como enebro o flores de neroli, sino que sus envases se transforman en objetos de decoración porque son preciosos.

JO MALONE LONDON

Ahora que si ya quieres quedar súper bien, regala la clásica vela aromática de Jo Malone London con notas a ciprés, ámbar y vid. Estas velas se hacen en la campiña británica y tienen una tradición arraigadísima en Londres.

- De venta en el Palacio de Hierro

Cuadernos bonitos

Sí, en serio, un cuaderno siempre es útil y si incluye un diseño agradable y una buena calidad de papel, siempre quedarás como un héroe. La recomendación es que te vayas a lo seguro: busca libretas Moleskine que tiene desde las clásicas de un solo color hasta ediciones limitadas.