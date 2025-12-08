¿Cómo evitar que mi gato dañe o tire el árbol de navidad?

Los michis son animales muy observadores y seguramente has visto a tu amigo felino merodear cerca de estos objetos de temporada, pero ¿sabes por qué ocurre esto?

La curiosidad de los felinos se despierta porque les resulta muy atractivas las luces, brillos y accesorios colgantes. Esta combinación es estimulante para ellos, ya que por un lado su instinto los lleva a experimentar tocando y trepando el árbol, mientras que por otro lado son seres territoriales que sienten su espacio invadido.

Consejos para evitar que tu gato tire el árbol de Navidad

Si quieres evitar la guerra entre tu michi y tu árbol o adornos de navidad, considera estos consejos.

- Mantén el arbolito de Navidad fijo. Es ideal mantener el pino en una base solida o sujetarlo con una cuerda a la pared, de esta manera si tu michi no se resiste a treparlo, evitarás accidentes.

- El árbol de Navidad en 2 fases. En la primera presenta a tu michi el pino sin adornos para que se acostumbre a él, y en la segunda fase coloca los adornos y hazlo participe en este proceso.

- Preséntale los accesorios de tu pino de Navidad poco a poco para que los asocie de manera positiva, y si tiene buena conducta recompensarlo con premios.

- Coloca en la base del arbolito papel aluminio, pues por alguna extraña razón a los gatos les resulta repelente el ruido y la sensación de este material en sus garras. ¡Árbol de Navidad 1 - Michis 0!

- Son ideales los adornos que no cuelguen demasiado en el pino. De esta manera impedirás que tu gato se sienta atraído por estos accesorios y juegue con ellos. También evita las esferas de cristal que puedan quebrarse, así como objetos puntiagudos.

- Usa luces fijas en lugar de intermitentes, y no olvides desconectarlas en la noche o cuando no estés en casa.

De esta manera la rivalidad entre tu michi y el árbol disminuirá y se evitarán accidentes. Ahora sí, estás listo para disfrutar la Navidad en compañía de tu gato.

¡Felices fiestas!