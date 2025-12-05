Pese a que la lógica parece sencilla: si no sudamos, no perdemos líquidos, nuestro cuerpo funciona de diferente manera. Aunque la temperatura baje, seguimos necesitando la misma cantidad de agua que en cualquier otra estación del año, pues en climas fríos seguimos perdiendo agua por respiración y orina.

Para entender por qué ocurre esto, platicamos con Ximena Barajas, nutrióloga y health marketing de Bonafont, quien nos explica a detalle todo lo que debemos saber sobre esta “sed silenciosa” y algunas claves para identificarla y prevenirla.

¿Debes tomar la misma cantidad de agua que en verano?

Sí. “Aunque durante el invierno a causa del frío solemos sentir menos sed, las necesidades de hidratación del cuerpo se mantienen prácticamente iguales”, comenta la experta.

Durante el día, el organismo utiliza agua para digerir, transportar nutrientes, eliminar toxinas y regular la temperatura sin importar en qué estación del año nos encontremos. Por esta razón, el consumo ideal ronda los 2 litros de agua al día, aunque puede variar de la edad, nivel de actividad física y dieta.

Señales de que estás deshidratado que pasan desapercibidas

A veces la deshidratación se manifiesta de formas sutiles:

-Fatiga

-Dificultad para concentrarse

-Piel más seca

-Labios partidos

-Dolor de cabeza

Si te sientes con poca energía o tu orina se ve más oscura, probablemente tu cuerpo está pidiendo agua. Ximena Barajas, nutrióloga

Además del aire frío y seco, algunas causas ocultas de la deshidratación en esta temporada son la calefacción, resfriados o una dieta con menos frutas y verduras frescas.“Todo esto reduce los líquidos en el cuerpo. Incluso usar ropa abrigada puede hacerte sudar sin que lo notes causando una pérdida de agua”.

Así puedes saber si estás bien hidratado

Una señal sencilla es observar el color de la orina: debe ser clara o ligeramente amarilla. También si tienes energía, la piel no está tirante y no sufres de dolor de cabeza, son buenos indicadores de que estás bien hidratado.

En esta temporada puede ayudar elegir agua con un balance natural de minerales y electrolitos, comenta la experta.