Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Vida

Cuál es la diferencia entre squirt, eyaculación femenina y orgasmo

Todas son repuestas fisiológicas que se presentan durante la actividad sexual, pero no son lo mismo. En este Día del Orgasmo Femenino te contamos.
vie 08 agosto 2025 05:00 AM
que es orgasmo femenino, squirt, eyaculacion f
En el Día Mundial del Orgasmo Femenino 2025, hablamos con una experta sobre el orgasmo, el squirt y la eyaculación femenina.

Cuando se habla de orgasmo femenino tiende a pensarse que, además de gemidos y “la piel chinita”, se manifiesta a través del squirt o de la eyaculación vaginal (también conocida como eyaculación femenina). La confusión es común (y sí, la industria de la pornografía ha impulsado esa idea), lo cierto es que ninguna de estas tres respuestas fisiológicas son lo mismo y aunque todas se presentan durante la actividad sexual, cada una se logra a través de distintos estímulos.

Publicidad

Este Día Mundial del Orgasmo Femenino 2025, además de enfocar la atención en el placer de las mujeres, también queremos compartir información útil sobre educación sexual , para continuar explorando y disfrutando.

Más sobre educación sexual:

Ilustración de unas tijeras gigantes abiertas persiguiendo a un hombre que corre a toda velocidad.
Vida

Sin miedos: un experto resuelve los mitos sobre la vasectomía

Cómo es la eyaculación femenina

Cuando una mujer o persona con vagina dice que “está mojadita”, es precisamente por la secreción de un líquido que puede pasar durante la “primera ronda” de la excitación sexual.

La psicóloga y educadora sexual Denisse Flores González explica que la eyaculación femenina / vaginal proviene de unas glándulas eyaculatorias conocidas anteriormente como “de Skene”. “Estas glandulitas se llenan, se rompen y sale esta eyaculación”, dice en entrevista para Life and Style, y sí, se refiere al “líquido blanco” que se ve y se siente durante la fase de excitación sexual.

Siempre es importante saber:

foto de una pareja joven: la mujer recostada en la cama y el hombre viéndola de arriba hacia abajo, ambas personas sonríen y se ven cómodas una con el otro.
Vida

¿Qué es el consentimiento? 5 características para entenderlo

Pues bien, estas glándulas de Skene se encuentran 3 centímetros arriba por dentro de la vagina e incluso logran sentirse al palpar y durante un evento sexual se inflaman. De hecho, son equivalentes a la próstata en los cuerpos con pene y están involucradas en la lubricación vaginal, además de que protegen contra infecciones, pues la secreción actúa como una barrera contra bacterias (de ahí la importancia de ir al baño y orinar después de cada encuentro sexual).

¿Cómo se siente la eyaculación femenina? Es una sensación de humedad que va poco a poco, que incluso puede sentirse cómo brota, no hay intensidad en el proceso.

Squirt: qué es, cómo tener uno y ¿de dónde sale?

En cambio, el squirt es una respuesta fisiológica completamente distinta. Denisse Flores, quien también es educadora en programas de sexualidad de las clínicas DKT México, explica que el llamado squirt y la eyaculación femenina/vaginal pueden confundirse porque ambas presentan secreciones de líquidos.

Puede interesarte:

Foto de un hombre acostado en su cama sin poder dormir y con rostro angustiado.
Vida

“No tengo ganas de tener sexo, ¿es normal?”: una sexóloga nos responde

Sin embargo, hay diferencias importantes. Mientras que, como ya se explicó, la eyaculación proviene de las glándulas de Skene, el squirt es la liberación de líquido por la uretra cuando la vejiga es estimulada durante la penetración.

“Cuando entra el pene y hay penetración vaginal también se puede estimular una parte de la vejiga y ésta también se va llenando de otros líquidos que no necesariamente es orina, también hay proteínas y minerales”, dice la experta.

Lee:

Foto de Úrsula Diablurs con un fondo blanco liso y cabello corto y rizado, viste un leotardo negro
Vida

“El placer es resistencia en un sistema antierótico”: Úrsula Diablurs

Entonces, al ser estimulada la vejiga, libera este líquido transparente que en algunas ocasiones puede tener un ligero olor a orina, pero como dice Denisse Flores, en realidad es un líquido que se compone de otros elementos, solo que al salir por la uretra puede tener una bajísima proporción de orina.

Entonces, ¿qué es el orgasmo femenino?

No hay una respuesta corta ni sencilla puesto que es muy subjetivo.

Fisiológicamente el orgasmo cumple una función importante: es la manera en la que se libera la tensión sexual acumulada en el proceso de excitación, es el “desborde” del placer que tiene tu cuerpo.

Te recomendamos:

IMG_3838.png
Vida

Los do’s and dont’s del coqueteo, según la psicología

Pero, como bien dice Denisse Flores, “el orgasmo es de quien lo trabaja” y puede ser muy subjetivo, experiencial y vivencial; es decir, influyen tanto la preparación física durante el proceso de excitación, como la mental con disfrutar “el aquí y el ahora”.

También influye el autoconocimiento corporal: saber qué se disfruta, qué incomoda, qué posición es la favorita y cuál de plano no te hace sentir nada.

Y ahora que conoces la diferencia entre el orgasmo, la eyaculación femenina/vaginal y el squirt, ¿estás listo para celebrar el Día del Orgasmo Femenino 2025 con tu pareja? Con esta nueva información, puedes poner manos a la obra.

Mira:

Masturbación masculina: mitos, beneficios y todo lo que debes saber
Vida

Hombres, hablemos de masturbación: mitos, beneficios y lo que debemos saber

Publicidad

Tags

Sexualidad y salud

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad