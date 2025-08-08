Este Día Mundial del Orgasmo Femenino 2025, además de enfocar la atención en el placer de las mujeres, también queremos compartir información útil sobre educación sexual , para continuar explorando y disfrutando.

Cómo es la eyaculación femenina

Cuando una mujer o persona con vagina dice que “está mojadita”, es precisamente por la secreción de un líquido que puede pasar durante la “primera ronda” de la excitación sexual.

La psicóloga y educadora sexual Denisse Flores González explica que la eyaculación femenina / vaginal proviene de unas glándulas eyaculatorias conocidas anteriormente como “de Skene”. “Estas glandulitas se llenan, se rompen y sale esta eyaculación”, dice en entrevista para Life and Style, y sí, se refiere al “líquido blanco” que se ve y se siente durante la fase de excitación sexual.

Pues bien, estas glándulas de Skene se encuentran 3 centímetros arriba por dentro de la vagina e incluso logran sentirse al palpar y durante un evento sexual se inflaman. De hecho, son equivalentes a la próstata en los cuerpos con pene y están involucradas en la lubricación vaginal, además de que protegen contra infecciones, pues la secreción actúa como una barrera contra bacterias (de ahí la importancia de ir al baño y orinar después de cada encuentro sexual).

¿Cómo se siente la eyaculación femenina? Es una sensación de humedad que va poco a poco, que incluso puede sentirse cómo brota, no hay intensidad en el proceso.

Squirt: qué es, cómo tener uno y ¿de dónde sale?

En cambio, el squirt es una respuesta fisiológica completamente distinta. Denisse Flores, quien también es educadora en programas de sexualidad de las clínicas DKT México, explica que el llamado squirt y la eyaculación femenina/vaginal pueden confundirse porque ambas presentan secreciones de líquidos.

Sin embargo, hay diferencias importantes. Mientras que, como ya se explicó, la eyaculación proviene de las glándulas de Skene, el squirt es la liberación de líquido por la uretra cuando la vejiga es estimulada durante la penetración.

“Cuando entra el pene y hay penetración vaginal también se puede estimular una parte de la vejiga y ésta también se va llenando de otros líquidos que no necesariamente es orina, también hay proteínas y minerales”, dice la experta.

Entonces, al ser estimulada la vejiga, libera este líquido transparente que en algunas ocasiones puede tener un ligero olor a orina, pero como dice Denisse Flores, en realidad es un líquido que se compone de otros elementos, solo que al salir por la uretra puede tener una bajísima proporción de orina.

Entonces, ¿qué es el orgasmo femenino?

No hay una respuesta corta ni sencilla puesto que es muy subjetivo.

Fisiológicamente el orgasmo cumple una función importante: es la manera en la que se libera la tensión sexual acumulada en el proceso de excitación, es el “desborde” del placer que tiene tu cuerpo.

Pero, como bien dice Denisse Flores, “el orgasmo es de quien lo trabaja” y puede ser muy subjetivo, experiencial y vivencial; es decir, influyen tanto la preparación física durante el proceso de excitación, como la mental con disfrutar “el aquí y el ahora”.

También influye el autoconocimiento corporal: saber qué se disfruta, qué incomoda, qué posición es la favorita y cuál de plano no te hace sentir nada.

Y ahora que conoces la diferencia entre el orgasmo, la eyaculación femenina/vaginal y el squirt, ¿estás listo para celebrar el Día del Orgasmo Femenino 2025 con tu pareja? Con esta nueva información, puedes poner manos a la obra.