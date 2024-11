“En la sexualidad no hay nada bueno ni malo porque es lo más humano que tenemos”, afirma Denisse Flores, psicóloga especializada en educación integral de la sexualidad y vocera de Prudence. “Como seres humanos vamos aprendiendo de nuestras experiencias y los hombres han pasado por un proceso de socialización en el que se les ha impuesto una carga de ser seres incontrolables sexualmente que siempre están deseosos y listos, pero no tiene por qué ser así”.

Y esta presión social tiene un nombre (que a muchos no les gusta): patriarcado. La experta detalla que estos discursos sociales son responsables de esa imposición en la sexualidad de los hombres y de que se les dificulte expresar con fluidez distintas emociones.

Pero entonces… ¿por qué no tengo ganas de tener relaciones sexuales?

Hay una diversidad muy amplia de razones. Denisse explica que la falta de apetito sexual puede deberse a atravesar distintos tipos de situaciones: desde estrés laboral o frustración con algún aspecto de la vida, hasta un duelo y una profunda tristeza que no ha sido abordada.

“Todas estas emociones habitan un cuerpo y hay una consecuencia, claro, pero el hecho de que se les imponga la idea de ser ‘seres sexuales’ y cuando eso no pasa, también hay frustración y puede suceder que sean muy violentos consigo mismos”, dice la sexóloga.

En la sexualidad no hay nada bueno ni malo porque es lo más humano que tenemos. Denisse Flores, sexóloga

Por esto, en lugar de guardar esas emociones, lo mejor es pensar con calma: ¿qué sucede a mi alrededor? Independientemente de lo que ̶n̶o̶ pasa en la cama, ¿hay algo que me inquiete, incomode, me moleste o me entristezca?

“No todo es corporal”, afirma Denisse Flores y continúa “sí, existe una respuesta sexual humana fisiológica que provoca que haya excitación, pero también la atraviesa mucho mi vivencia, mi sentir”.

Entonces… ¿cuándo pedir ayuda si no siento deseo sexual?

Primero lo primero: hay que entender que el deseo es diferente en cada persona. La sexóloga Denisse lo explica como una representación que se va nutriendo a lo largo de la vida con la experiencia de cada quién y varía en cada persona, es decir, tal vez lo que resulta deseable para tu mejor amigo, a ti no te late.

Sabiendo esto, ahora sí, podemos pasar a la siguiente fase: analizar los factores a mi alrededor.

Por mencionar algunos, puede que no haya una buena comunicación en pareja, existe una rutina muy marcada, hay temas emocionales que no se han abordado, “pero si escarbamos más adentro, podemos preguntarnos ¿qué quiero experimentar? ¿qué quiero sentir?”.

Puede que tú ya hayas hecho todo este proceso: desde analizar tu fuero interno, hasta hablarlo con tu pareja o incluso te has cuestionado si hay algo distinto que quieras explorar, y a pesar de todo esto, persiste la falta de deseo es momento de buscar a un especialista que sea un apoyo.

“Cuando ya existe una crisis de pareja es momento de ir, también estar mucho tiempo sometidos a estrés puede desconectar el placer del deseo y es momento de acudir con un especialista”, dice Denisse.

Los sexólogos (o especialistas en educación integral sexual) son terapeutas que pueden abordar tanto la parte corporal como la parte psicológica, por lo que dan una atención integral. “Los problemas que traemos en nuestro cuerpo son derivados sí, de factores externos, pero también de lo que hay adentro y hay que buscar ese equilibrio”, dice la experta.

Pregunta bonus: ¿es normal que el deseo sexual disminuya en una relación larga?

Denisse Flores explica que sí porque las relaciones no son planas todo el tiempo, tienen matices y etapas de maduración.

Por ejemplo, puede haber momentos de crisis, otros de enamoramiento, por eso es importante tener un proceso individual de conocimiento y una comunicación constante de pareja.