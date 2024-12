¿Qué es el consentimiento? 5 características para entenderlo

Sin embargo, aunque ya existe conversación colectiva alrededor del consentimiento, la forma de entenderlo se puede perder entre tanto ruido en redes sociales, discusiones entre amigos y familia, o porque, como la vida misma, el contexto de las situaciones puede hacer parecer que es un concepto confuso.

Como dice el abogado de derechos humanos Christian Gruenberg, “el consentimiento se construye de manera mutua y de forma afirmativa”.

¿Qué es el consentimiento?

Para ahondar en el tema, buscamos a Denisse Flores, psicóloga especializada en educación integral de la sexualidad, quien explica que el consentimiento es “una plática o intervención entre una o más personas donde se habla, discute y reflexiona temas en los cuales se va a llegar a un acuerdo”.

Pero a ver… ¿por qué menciona que el consentimiento puede ser entre una o más personas? porque no solo involucra relaciones sexuales o de pareja, también para otros casos de la vida, incluyendo el trabajo, la amistad y el ámbito familiar.

“Mirar y poner en práctica nuestra asertividad para llegar a un acuerdo y decir lo que quiero, lo que no me gusta y tener un equilibrio entre una o más personas”, dice la psicóloga en entrevista para Life and Style quien, además, es vocera de Prudence.

Un ejemplo fuera del ámbito sexual es cuando a una persona (puede ser tu amiga o tu compañero de trabajo) no le gusta el contacto físico y expresa claramente que no le gustan los abrazos o no le gusta saludar de beso. Ahí está estableciendo un límite claro y el preguntarle “¿puedo darte un abrazo?” es practicar el consentimiento, si te dice que sí, adelante, si te dice que no, respeta su espacio y su decisión.