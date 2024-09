“El placer es resistencia en un sistema antierótico”: Úrsula Diablurs

Úrsula Diablurs ( @diblurs ), activista y educadora sexual, ha desafiado las normas sociales desde temprana edad. Creció en Guanajuato, en un entorno conservador que no representaba la diversidad sexual con la que se identificaba.

“Soy bisexual y poliamorosa, y eso me hizo enfrentarme a un entorno que no me comprendía", explica. Esa desconexión la llevó a buscar espacios donde pudiera explorar libremente su identidad y convertirse en una voz clave en el activismo por la sexualidad positiva.