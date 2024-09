Hombres, hablemos de masturbación: mitos, beneficios y lo que debemos saber

Beneficios de la masturbación

Masturbarte es una práctica sana, genera autoconocimiento y ayuda a que tener una mejor autoestima sexual, por lo que hacerlo en un espacio libre, seguro y a su propio ritmo es fundamental, explica la Dra. Claudia Lobatón, sexóloga en Platanomelón. “Aprender a tocarte, a darte tu espacio y tu propia importancia ayudarán a tener una mejor autoestima sexual”, señala.

“Cabe aclarar que nadie tiene una necesidad de masturbarse. Es parte de una dinámica de placer y autoconocimiento, pero también puede ser un reflejo de ocio como ansiedad (…) se trata también de una manera de conectar consigo mismo”, agrega.

Aunque la masturbación no es necesaria para mantenerse saludable, es benéfica. Por ejemplo, la eyaculación constante previene el cáncer de próstata y ayuda a su buen funcionamiento, ya que esta se encuentra en constante limpieza de liquido seminal y semen, y una forma de tenerla es a través de esta práctica con tu 'amiguito'.

Otros beneficios de masturbarse

Favorece las fantasías y las sensaciones placenteras

Fortalece el sistema inmunológico

Produce buen estado de ánimo

Masturbarte con juguetes sexuales te ayudarán a generar mayor autoestima

Los orgasmos (también producidos por la masturbación), generan una serie de neurotransmisores que relajan y ayudan a dormir y concentrarte mejor.

“La sexualidad es como un músculo: si tú la ejercitas, empezarás a tener pensamientos eróticos y mayores deseos sexuales, pero si la dejas de lado eventualmente tu cuerpo se va a adaptar y comenzará a pedirla menos”, agrega Claudia Lobatón.

¿Y qué hay de los mitos sobre la masturbación?

Como bien te contábamos al inicio del artículo, así como hay diversos beneficios de masturbarse, también hay mitos que han pasado de generación en generación como los ya mencionados. Sin embargo, esos no son los únicos, también hay otros que es momento de esclarecer.

“Muchos de los mitos tienen que ver de acuerdo a la cultura y lo que se vivía en ese momento. Estos surgen a inicios de 1900 cuando la medicina estaba enfocada hacia un aspecto moral y no había tanta investigación ni información como la hay en la actualidad respecto al cuerpo humano”, cuenta la Lobatón.

Principales mitos de la masturbación

-Produce eyaculación precoz. La masturbación no genera eyaculación precoz, sino la manera en cómo se lleva acabo genera una adaptación del cuerpo. Ejemplo: si lo haces rápido al no tener un espacio de privacidad para hacerlo a tu ritmo y explorar sensaciones.

-Causa adicción. Esto es falso, sin embargo las personas que lo hacen consecutivamente pueden padecer un trastorno de ansiedad y lo expresan a través de la masturbación, de la misma manera en que pudieran reflejarlo con la comida, juegos de azar, consumo de sustancias, entre otros.

-Produce disfunción eréctil. Esto puede tener causas físicas y psicológicas, pero no la masturbación.

-Masturbarse y el uso de juguetes sexuales reducen el deseo sexual en pareja. No es así, sin embargo si acostumbras a tu cuerpo a hacerlo de una misma manera, este simplemente se va a adaptar.

-Eyaculación no es igual a orgasmo. Hay quienes pueden tener una eyaculación de manera compulsiva o por nervios y no necesariamente sintió placer, pero hay quienes sintieron mucho placer y no eyacularon. Ninguna está mal.

Ahora que ya estás bien informado, disfruta de tu sexualidad y de tu 'amiguito' de manera responsable y ¡feliz día de la salud sexual!