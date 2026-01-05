Los premios de la crítica son concedidos cada año por la Broadcast Film Critics Association durante el primer fin de semana de enero y este 2026 no fue diferente. Si todavía te falta ver alguna de las series o películas reconocidas por la crítica especializada, acá te compartimos cuáles fueron las producciones más premiadas y dónde puedes verlas.

Lo mejor del cine y la televisión según la crítica en 2026

En la edición de este año hubo algunas sorpresas –como Rhea Seehorn recibiendo (¡por fin!) su primer reconocimiento como actriz por su papel en Pluribus–, mientras que otros ganadores ya eran más que esperados (como Adolescence arrasando en la ceremonia de premiación). Aquí te decimos en qué plataformas de streaming puedes verlas:

Series más premiadas de los Critic’s Choice Awards 2026: dónde verlas

‘Adolescence’

Cuando un adolescente de 13 años es arrestado en su casa en plena rutina familiar matutina, la realidad de una familia de Reino Unido se transforma por completo: su hijo es señalado de asesinar a una compañera y los cargos en su contra obligan a los padres del jovencito a enfrentarse a uno de los miedos más profundos de cualquier padre o madre.

Esta serie hizo que Owen Cooper saltara a la fama internacional por su excelente actuación y que los “incels” fueran el tema de conversación en el mundo entero.

¿Qué premios ganó?



- Mejor serie limitada

- Mejor actriz de reparto en película para TV o serie limitada - Erin Doherty

- Mejor actor de reparto en película para TV o serie limitada - Owen Cooper

- Mejor actor en película para TV o serie limitada - Stephen Graham

¿Dónde verla?



- Disponible en Netflix

‘The Studio’

Una exquisita sátira sobre cómo funciona la industria del entretenimiento, esta serie fue creada, dirigida y producida por Seth Rogen y Evan Goldberg y relata el momento en el que el nuevo director de la productora Continental Studios busca el respaldo de las actrices y actores más famosos del momento intentando equilibrar las exigencias corporativas y la necesidad de “hacer dinero” con los objetivos creativos.

¿Qué premios ganó?



- Mejor serie de comedia

- Mejor actor en una serie de comedia - Seth Rogen

- Mejor actor de reparto en una serie de comedia - Ike Barinholtz

¿Dónde verla?



- Disponible en Apple TV+

‘The Pitt’

Sin miedo podemos decir que esta es la mejor serie de emergencias médicas y drama médico que existe actualmente y nos vuelve a poner en pantalla al reconocido Noah Wyle como un experimentado doctor de emergencias que debe lidiar con ejercer un liderazgo humano, disciplinado y cercano, con las exigencias propias de una sala de emergencias de un concurrido hospital en el que no solo se enfrentan a pacientes en estado crítico, también a la falta de recursos humanos, económicos y de insumos.

Por cierto, este 8 de enero The Pitt estrenará su segunda temporada.

¿Qué premios ganó?



- Mejor actor de una serie de drama - Noah Wyle

- Mejor actriz de reparto en una serie de drama - Katherine LaNasa

¿Dónde verla?



- Disponible en HBO Max

Bonus:

- Severance: disponible en Apple TV+

- Hacks: disponible en HBO Max

- Pluribus: disponible en Apple TV+

‘One Battle After Another’

Con un reparto potentísimo que incluye a Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall, Benicio del Toro y Chace Infiniti, el director Paul Thomas Anderson relata la historia de Bob, un antiguo revolucionario que se retiró de la lucha y que inicia la búsqueda de su hija Willa que está desaparecida.

¿Qué premios ganó?



- Mejor película

- Mejor dirección - Paul Thomas Anderson

- Mejor guión adaptado - Paul Thomas Anderson

¿Dónde verla?



- Disponible en HBO Max y para renta en Prime Video y Apple TV+

‘Sinners’

Esta es la película que nos trajo una de las mejores interpretaciones de Michael B. Jordan en el cine. En Sinners, el reconocido actor interpreta a dos hermanos gemelos que deciden volver a su ciudad natal después de vivir vidas turbulentas en la ciudad, pero cuando llegan descubren que existen seres acechándolos para atacarlos.

Con esta historia, el director Ryan Coogler utiliza el simbolismo del vampirismo para abordar la historia de explotación de la población negra, así como la música del Mississippi de los años 30.

¿Qué premios ganó?



- Mejor guión original - Ryan Coogler

- Mejor casting y elenco - Francine Maisler

- Mejor actriz/actor joven - Miles Caton

- Mejor composición original - Ludwig Göransson

¿Dónde verla?



- Disponible en HBO Max, Claro y Prime Video y para renta en Apple TV+ y Google Play Películas

‘Frankenstein’

Una de las películas más comentadas del año es, sin duda, Frankenstein de Guillermo del Toro, no solo por los 120 millones de dólares que costó la adaptación de la novela de Mary Shelley, sino por ser una de las obras que el director mexicano más deseaba hacer.

¿Qué premios ganó?



- Mejor actor de reparto - Jacob Elordi

- Mejor diseño de producción - Tamara Deverell, Shane Vieau

- Mejor diseño de vestuario - Kate Hawley

- Mejor maquillaje y peinado - Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey

¿Dónde verla?



- Disponible en Netflix

Bonus:

- Marty Supreme: actualmente en cines

- Weapons: disponible en HBO Max, Prime Video y Claro; para renta en Apple TV+ y Google Play Películas

- The Naked Gun: disponible en Paramount Plus; para renta en Prime Video, Apple TV+ y Google Play Películas