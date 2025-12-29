Publicidad

¿Cuándo se entregan los Oscar, Golden Globes, Grammys y más? Estas son las fechas

La temporada de premios 2026 está a punto de iniciar. Para que no te pierdas ninguna entrega, te compartimos el calendario con los eventos de entretenimiento más importantes del siguiente año.
En los últimos meses hemos tenido grandes producciones de cine y televisión: desde Sinners y One Battle After Another que fueron éxito en taquilla, hasta series como Andor o The Pitt que se perfilan como algunas de las mejores del año. Por supuesto, todas estas actuaciones, direcciones y composiciones deben reconcoerse y, por eso, el inicio del año es uno de los más movidos en cuanto a premiaciones.

Calendario de la temporada de premios 2026

Hace unas semanas conocimos la lista de nominados a los Golden Globes 2026 , pero no son los únicos premios que están a punto de suceder. Si quieres saber cuáles son las fechas, horarios y dónde ver las premiaciones, acá te compartimos toda la información:

Enero

  • - 4: Critics Choice Awards: a partir de las 18:00 horas de CDMX. Puedes verlos por streaming en HBO Max o por televisión de paga por TNT.
  • - 7: Nominaciones de los Actor Awards (antes conocidos como los SAG Awards).
  • - 11: Golden Globes Awards: a partir de las 19:00 horas de CDMX; se transmitirán por HBO Max.
  • - 22: Nominaciones de los Oscar 2026.
  • - 27: Nominaciones de los BAFTA.

Febrero

  • - 1: Grammy Awards: a partir de las 20:00 horas de CDMX. Puedes verlos por streaming en HBO Max o por televisión de paga por TNT.
  • - 22: BAFTA Awards: horario por confirmar.

Marzo

  • - 1: Actor Awards (antes conocidos como los SAG Awards): iniciarán a las 19:00 horas de CDMX y se transmitirán por Netflix .
  • - 15: Premios de la Academia: los Oscar 2026 podrán verse a partir de las 18:00 horas y se transmitirán por TNT y Azteca 7; también podrás verlos a través de HBO Max.

Como verás, no se le dice "temporada de premios" por nada: en realidad todo el primer trimestre del año está sumamente ocupado con las premiaciones. Ahora que sabes las fechas, ¡acomoda tu calendario!

