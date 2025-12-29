¿Cuándo se entregan los Oscar, Golden Globes, Grammys y más? Estas son las fechas

En los últimos meses hemos tenido grandes producciones de cine y televisión: desde Sinners y One Battle After Another que fueron éxito en taquilla, hasta series como Andor o The Pitt que se perfilan como algunas de las mejores del año. Por supuesto, todas estas actuaciones, direcciones y composiciones deben reconcoerse y, por eso, el inicio del año es uno de los más movidos en cuanto a premiaciones.