En los últimos meses hemos tenido grandes producciones de cine y televisión: desde Sinners y One Battle After Another que fueron éxito en taquilla, hasta series como Andor o The Pitt que se perfilan como algunas de las mejores del año. Por supuesto, todas estas actuaciones, direcciones y composiciones deben reconcoerse y, por eso, el inicio del año es uno de los más movidos en cuanto a premiaciones.
¿Cuándo se entregan los Oscar, Golden Globes, Grammys y más? Estas son las fechas
La temporada de premios 2026 está a punto de iniciar. Para que no te pierdas ninguna entrega, te compartimos el calendario con los eventos de entretenimiento más importantes del siguiente año.
lun 29 diciembre 2025 06:00 AM
Calendario de la temporada de premios 2026
Hace unas semanas conocimos la lista de nominados a los Golden Globes 2026 , pero no son los únicos premios que están a punto de suceder. Si quieres saber cuáles son las fechas, horarios y dónde ver las premiaciones, acá te compartimos toda la información:
Enero
- - 4: Critics Choice Awards: a partir de las 18:00 horas de CDMX. Puedes verlos por streaming en HBO Max o por televisión de paga por TNT.
- - 7: Nominaciones de los Actor Awards (antes conocidos como los SAG Awards).
- - 11: Golden Globes Awards: a partir de las 19:00 horas de CDMX; se transmitirán por HBO Max.
- - 22: Nominaciones de los Oscar 2026.
- - 27: Nominaciones de los BAFTA.
Febrero
- - 1: Grammy Awards: a partir de las 20:00 horas de CDMX. Puedes verlos por streaming en HBO Max o por televisión de paga por TNT.
- - 22: BAFTA Awards: horario por confirmar.
Marzo
- - 1: Actor Awards (antes conocidos como los SAG Awards): iniciarán a las 19:00 horas de CDMX y se transmitirán por Netflix .
- - 15: Premios de la Academia: los Oscar 2026 podrán verse a partir de las 18:00 horas y se transmitirán por TNT y Azteca 7; también podrás verlos a través de HBO Max.
Como verás, no se le dice "temporada de premios" por nada: en realidad todo el primer trimestre del año está sumamente ocupado con las premiaciones. Ahora que sabes las fechas, ¡acomoda tu calendario!
