Adiós a la TV tradicional: los premios Oscar serán transmitidos solo por streaming

Pero aunque ya es una decisión confirmada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este martes, aún falta tiempo para que este cambio ocurra, pues esto será a partir de 2029.

El nuevo acuerdo de varios años implica que la ceremonia más prestigiosa de premios de Hollywood podrá verse únicamente en dicha plataforma de streaming por primera vez y culminando una relación de décadas con la cadena estadounidense ABC —propiedad de Disney—.

"Estamos emocionados de entrar en una asociación global multifácetica con YouTube para que se convierta en el próximo hogar de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia", dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell, en un comunicado.

Los Premios de la Academia, que reconocen lo mejor del cine, son vistos por unos 20 millones de espectadores en Estados Unidos, y muchos más en el mundo.

De esta manera, el contrato con ABC para transmitir la ceremonia terminará en 2028 exactamente con la edición número 100 de la entrega de premios.

La edición de los Oscar de este año fue vista por 19.69 millones de personas, una cifra alimentada gracias a la decisión de transmitir el programa por primera vez en la plataforma Hulu, también de Disney, al mismo tiempo que en ABC.

Con información de Reuters