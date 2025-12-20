Y por supuesto hay para todos los gustos: terror, pelis animadas, superhéroes y ciencia ficción. Aunque son bastantes proyectos, en Life and Style hicimos un recuento de 10 películas más esperadas del próximo año y las fechas de estreno confirmadas hasta el momento.

Scream 7

Ghostface vuelve a levantar el teléfono. En esta entrega, Neve Campbell le dará vida nuevamente a la protagonista original Sydney Prescott. “Hola, Sidney”, un simple saludo a través de una llamada telefónica nos deja ver que el pasado aún persigue a Prescott.

Fecha de estreno: 26 de febrero

Hoppers

¿Y si pudiéramos comunicarnos con los animales… convirtiéndonos en uno de ellos? Esa es una premisa irresistible que llega en esta peli, donde un grupo de científicos desarrolla una tecnología para hacer “saltar” la conciencia humana a réplicas robóticas de animales, lo que permite interactuar con ellos como si fueran uno más.

Fecha de estreno: 5 de marzo

Super Mario Galaxy: La película

Poco se sabe de qué tratará esta cinta, pero Mario y Luigi regresan a la pantalla grande para vivir una aventura que los llevará a explorar nuevos mundos, enfrentarse a nuevos retos y descubrir aliados y enemigos.

Fecha de estreno: 3 de abril de 2026

El diablo viste a la moda 2

Tras casi 20 años de la primera entrega, Meryl Streep (Miranda Priestly) y Anne Hathaway (Andy Sachs) reaparecen en sus icónicos personajes para dar continuidad a la increíble historia de moda que marcó a toda una generación. La historia continúa en las elegantes calles de Nueva York y en las sofisticadas oficinas de la revista “Runway”.

Fecha de estreno: 30 de abril

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

En el tráiler, Mando y el pequeño Grogu observan a lo lejos la entrada a una fortaleza vigilada por Stormtroopers, seguido de algunos momentos en los que se les ve peleando con robots y series de distintas especies; además, es notorio que “Baby Yoda” ya tiene un mayor control de La Fuerza.

Fecha de estreno: 21 de mayo

Toy Story 5

Aquí se muestra el “problema” al que se enfrentan los juguetes: la tecnología. Y es que esto, solo es una extensión de lo que ocurre en el mundo real. Actualmente las infancias están más interesadas por la tecnología —principalmente por tablets y smartphones—, que por los juguetes tradicionales.

Fecha de estreno: 18 de junio de 2026

Spider-Man: Brand New Day

Tras el Día del Juicio Final, Peter Parker intenta llevar una vida normal, centrándose en la universidad y abandonar a Spider-Man. Pero se verá forzado a romper esta promesa cuando un nuevo peligro amenaza a sus amigos, lo cual lo hará volver al traje.

Fecha de estreno: 31 de julio

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha

Esta adaptación es la quinta entrega de la saga escrita por Suzanne Collins, que relata la historia de la edición 50 de los Juegos del Hambre que tanto atemoriza a los distritos de Panem y, en ese año en especial, en honor al Vasallaje de los Veinticinco, habrá doble tributo de cada distrito.

Fecha de estreno: 20 de noviembre