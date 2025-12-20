El 2026 es un año que promete ser uno de los más ambiciosos de la década en el mundo cinematográfico. Entre secuelas, regresos icónicos y nuevas apuestas a cargo de gigantes como Disney, los estrenos del próximo año confirman que el cine sigue cobrando fuerza.
Del terror a la animación: las 8 películas más esperadas del 2026
Y por supuesto hay para todos los gustos: terror, pelis animadas, superhéroes y ciencia ficción. Aunque son bastantes proyectos, en Life and Style hicimos un recuento de 10 películas más esperadas del próximo año y las fechas de estreno confirmadas hasta el momento.
Scream 7
Ghostface vuelve a levantar el teléfono. En esta entrega, Neve Campbell le dará vida nuevamente a la protagonista original Sydney Prescott. “Hola, Sidney”, un simple saludo a través de una llamada telefónica nos deja ver que el pasado aún persigue a Prescott.
Fecha de estreno: 26 de febrero
Hoppers
¿Y si pudiéramos comunicarnos con los animales… convirtiéndonos en uno de ellos? Esa es una premisa irresistible que llega en esta peli, donde un grupo de científicos desarrolla una tecnología para hacer “saltar” la conciencia humana a réplicas robóticas de animales, lo que permite interactuar con ellos como si fueran uno más.
Fecha de estreno: 5 de marzo
Super Mario Galaxy: La película
Poco se sabe de qué tratará esta cinta, pero Mario y Luigi regresan a la pantalla grande para vivir una aventura que los llevará a explorar nuevos mundos, enfrentarse a nuevos retos y descubrir aliados y enemigos.
Fecha de estreno: 3 de abril de 2026
El diablo viste a la moda 2
Tras casi 20 años de la primera entrega, Meryl Streep (Miranda Priestly) y Anne Hathaway (Andy Sachs) reaparecen en sus icónicos personajes para dar continuidad a la increíble historia de moda que marcó a toda una generación. La historia continúa en las elegantes calles de Nueva York y en las sofisticadas oficinas de la revista “Runway”.
Fecha de estreno: 30 de abril
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
En el tráiler, Mando y el pequeño Grogu observan a lo lejos la entrada a una fortaleza vigilada por Stormtroopers, seguido de algunos momentos en los que se les ve peleando con robots y series de distintas especies; además, es notorio que “Baby Yoda” ya tiene un mayor control de La Fuerza.
Fecha de estreno: 21 de mayo
Toy Story 5
Aquí se muestra el “problema” al que se enfrentan los juguetes: la tecnología. Y es que esto, solo es una extensión de lo que ocurre en el mundo real. Actualmente las infancias están más interesadas por la tecnología —principalmente por tablets y smartphones—, que por los juguetes tradicionales.
Fecha de estreno: 18 de junio de 2026
Spider-Man: Brand New Day
Tras el Día del Juicio Final, Peter Parker intenta llevar una vida normal, centrándose en la universidad y abandonar a Spider-Man. Pero se verá forzado a romper esta promesa cuando un nuevo peligro amenaza a sus amigos, lo cual lo hará volver al traje.
Fecha de estreno: 31 de julio
Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha
Esta adaptación es la quinta entrega de la saga escrita por Suzanne Collins, que relata la historia de la edición 50 de los Juegos del Hambre que tanto atemoriza a los distritos de Panem y, en ese año en especial, en honor al Vasallaje de los Veinticinco, habrá doble tributo de cada distrito.
Fecha de estreno: 20 de noviembre