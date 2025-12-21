Las series más esperadas de 2026 y sus fechas de estreno

Elegimos las series más exitosas que tendrán una nueva temporada en el 2026 y un par de estrenos importantes (como Blade Runner y Malcolm el de en medio) para que tengas a la mano un calendario condensado y puntual.

‘THE PITT’, temporada 2: fecha de estreno y dónde verla

Una de las historias revelación del 2025. Una guardia médica que cada capítulo representa una hora. La primera temporada recorre las extenuantes jornadas del equipo del área de emergencias, las adicciones, la batalla contra la falta de recursos (humanos, financieros y materiales) y el intento por tener una vida fuera del quirófano.

Fecha de estreno: 8 de enero de 2026

8 de enero de 2026 Reparto: Noah Wyle

Noah Wyle Número de capítulos: 15

15 Número de temporada : 2

: 2 Dónde ver: HBO Max

‘SHRINKING’, temporada 3: fecha de estreno y dónde verla

Una serie que ha roto muchísimos esquemas en la forma de abordar la salud mental, el duelo, el trauma y distintos procesos emocionales. En la continuación la historia se centrará en cómo se sigue adelante ante la pérdida, después de aprender a abordar la pérdida y a perdonar. Además, para la tercera temporada, se anunció que Michael J. Fox se unirá al elenco, aunque se desconoce cuál será su papel. El estreno es el 28 de enero y será un capítulo por semana hasta abril.

Fecha de estreno: 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 Reparto: Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams, Jeff Daniels, Michael J. Fox

Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams, Jeff Daniels, Michael J. Fox Número de capítulos: 11

11 Número de temporada: 3

3 Dónde ver: Apple TV

‘THE BRIDGERTON’, temporada 4: fecha de estreno y dónde verla

Sí, los Bridgerton llega a su cuarta temporada y sigue tan popular como desde la primera. La serie romántica de Netflix estará dividida en dos partes, la primera se estrena el 29 de enero y la segunda un mes después, el 26 de febrero. En esta nueva entrega, la historia se centrará en Benedic Bridgerton, el segundo hijo de la famosa familia y su inesperado enamoramiento de una misteriosa joven con quien vive un romandce secreto.

Fecha de estreno: parte 1 - 29 de enero de 2026; parte 2 - 26 de febrero de 2026

parte 1 - 29 de enero de 2026; parte 2 - 26 de febrero de 2026 Reparto: Luke Thompson, Yerin Ha, Jonathan Bailey, Simone Ashley, Victor Alli, Adjoa Andoh

Luke Thompson, Yerin Ha, Jonathan Bailey, Simone Ashley, Victor Alli, Adjoa Andoh Número de capítulos: 8

8 Número de temporada: 4

4 Dónde ver: Netflix

‘ONE PIECE’, temporada 2: fecha de estreno y dónde verla

El live action del manga de Eiichiro Oda fue uno de los grandes golpes de popularidad para Netflix y la plataforma sigue apostando por recrear los escenarios lo más fielmente a la historia posible, dándole un presupuesto aún mayor, consolidándola como una de sus apuestas más fuertes. Así que veremos la continuación de las aventuras de Luffy y los Sombreros de Paja, ahora con nuevos personajes y lugares por explorar.

Fecha de estreno: 10 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 Reparto: Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero, Taz Skylar, Vincent Regan

Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero, Taz Skylar, Vincent Regan Número de capítulos: 8

8 Número de temporada: 2

2 Dónde ver: Netflix

‘THE BOYS’, temporada 5: fecha de estreno y dónde verla

Una de las series de superhéroes más aclamadas de los últimos años por su historia violenta, de pronto ridícucla y con una crítica política atraveida, llega a su fin. Con la quinta y última temporada de The Boys le decimos adiós a los héroes corrupos.

Fecha de estreno: 8 de abril de 2026

8 de abril de 2026 Reparto: Jack Quaid, Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Capone.

Jack Quaid, Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Capone. Número de capítulos: 8

8 Número de temporada: 2

2 Dónde ver: Prime Video

‘EUPHORIA’, temporada 3: fecha de estreno y dónde verla

Es una de las series que esperamos durante años para ver su continuación y por fin sabremos más sobre los personajes de Sam Levinson. Se sabe que la historia se retomará algunos años en el futuro con respecto a la temporada anterior, por lo que las situaciones serán más adultas y se profundizará en las secuelas psicológcas de lo sucedido. Además, todo el reparto original vuelve a la pantalla, y se unen Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Colleen Camp, Gideon Adlon, y Hemky Madera, entre otros.

Fecha de estreno: Abril de 2026

Abril de 2026 Reparto: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow

Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow Número de capítulos: 8

8 Número de temporada: 3

3 Dónde ver: HBO Max

‘LA CASA DEL DRAGÓN’, temporada 3: fecha de estreno y dónde verla

La precuela de Game of Thrones sigue avanzando y conocemos mas sobre los Targaryen y las intrigas políticas y las épicas batallas a las que se enfrentan. Por supuesto, veremos más dragones y una etapa más bélica, pues la guerra entre la familia llamada ‘Danza de los dragones’ se profundiza.

Fecha de estreno: 2026

2026 Reparto: Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Steve Toussaint, Rhys Ifans

Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Steve Toussaint, Rhys Ifans Número de capítulos: 8

8 Número de temporada: 3

3 Dónde ver: HBO Max

‘AHSOKA’, temporada 2: fecha de estreno y dónde verla

Junto con Andor y The Mandalorian, esta es una de las series del universo de Star Wars que mejor crítica ha recibido de los fans de la saga. En su primera temporada vimos cómo la historia de The Clone Wars y Rebels se profundizó con Ahsoka y para la segunda temporada se explorará el legado Jedi, buscando el equilibrio de La Fuerza, al mismo tiempo que la lucha con Thrawn se intensifica.

Fecha de estreno: 2026

2026 Reparto: Rosario Dawson, Hayden Christensen, Ivanna Sakhno, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead

Rosario Dawson, Hayden Christensen, Ivanna Sakhno, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead Número de capítulos: 8

8 Número de temporada: 2

2 Dónde ver: Disney+

‘BLADE RUNNER 2099’, nueva serie: fecha de estreno y dónde verla

¿Por qué incluimos una nueva serie en este conteo? Porque es una de las grandes apuestas de Prime Video para 2026 y sí, la historia es una secuela del universo de Ridley Scott, por lo que se profundizará en el debate del uso de inteligencia artificial y se conserva el diseño visual tan característico de las películas Blade Runner y Blade Runner 2049, por lo que veremos que las diferencias entre humanos y replicantes es cada vez más difusa.

Fecha de estreno: 2026

2026 Reparto: Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold, Tom Burke, Lewis Gribben, Sam C. Wilson

Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Dimitri Abold, Tom Burke, Lewis Gribben, Sam C. Wilson Número de capítulos: 6

6 Número de temporada: 1

1 Dónde ver: Prime Video

‘THE BEAR’, temporada 5: fecha de estreno y dónde verla

Una de las series más esperadas para 2026 es, precisamente, The Bear, una historia que revolucionó la forma en la que vemos las cocinas de los restaurantes más conocidos y también la vida de los chefs. Para la quinta temporada, que aún no tiene fecha exacta de estreno, se continuará con los desafíos propios de un restaurante con personalidades tan complejas, las relaciones personales, las ambiciones de un equipo robusto y comprometido y, por supuesto, la meta de conseguir la famosa Estrella Michelin.

Fecha de estreno: 2026

2026 Reparto: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach

Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach Número de temporada: 5

5 Dónde ver: Disney Plus

‘STAR WARS: THE MANDALORIAN & GROGU’, película: fecha de estreno y dónde verla

Sí, lo sabemos, esta será una película y estamos hablando de series, pero la conclusión de la historia del Mandaloriano y el pequeño Grogu (mejor conocido como Baby Yoda) se realizará con la película. Así que podríamos decir que esta producción funciona como una especie de temporada 3 de The Mandalorian.

Fecha de estreno: 2026

2026 Reparto: Pedro Pascal

Pedro Pascal Dónde ver: Disney Plus

Con estrenos programados a lo largo de todo el año y lanzamientos repartidos entre las principales plataformas, estamos ante uno de los años más competitivos para el streaming por su variedad de propuestas, con las series más esperadas de 2026 que marcarán el ritmo del consumo audiovisual.