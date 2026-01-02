Las fechas en 2026 de los festivales que concentran lo mejor del cine del mundo

Enero
22 de enero al 1 de febrero: Festival de Cine de Sundance, Estados Unidos
Febrero
4 al 14: Festival Internacional de Cine de Santa Barbara, Estados Unidos
12 al 22: Festival Internacional de Cine de Berlín , Alemania.
Mayo
12 al 23: Festival Internacional de Cine de Cannes , Francia
Abril
17 al 25: Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México (*fechas por confirmar)
Junio
3 al 14: Festival de Cine de Tribeca, Estados Unidos
3 al 14: Festival de Cine de Sydney, Australia
Julio
*Fecha por confirmar: Festival Internacional de Cine de Guanajuato, México
Agosto
6 al 23: Festival Internacional de Cine de Melbourne, Australia
Septiembre
2 al 12: Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia
*Fecha por confirmar: Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá
*Fecha por confirmar: Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España
*Fecha por confirmar: Festival de Cine de Nueva York, Estados Unidos
Octubre
*Fecha por confirmar: Festival Internacional de Cine de Vancouver, Canadá
*Fecha por confirmar: Festival Internacional de Cine de Morelia, México