Cine y TV

Las fechas en 2026 de los festivales que concentran lo mejor del cine del mundo

Ve marcando tu calendario, porque la mayoría de los festivales de cine más importantes del mundo ya tienen sus fechas establecidas de 2026. Te compartimos cuáles son.
vie 02 enero 2026 09:00 AM
CANNES, FRANCE - MAY 24: (L-R) Jury Members Halle Berry, Carlos Reygadas, Dieudo Hamadi, Payal Kapadia, Jury President Juliette Binoche, Jury Members Alba Rohrwacher, Hong Sang-soo, Leïla Slimani and Jeremy Strong attend the closing ceremony red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 24, 2025 in Cannes, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Lo mejor del cine en el mundo se concentra en los distintos festivales internacionales que existen alrededor del planeta.

Si eres un cinéfilo empedirno y quieres saber cuándo se realizarán estos eventos, llegaste al lugar adecuado, porque aquí tenemos las fechas de los principales festivales de cine, desde los tradicionales como Cannes o Venecia, hasta otros como Sundance, Tribeca, Guadalajara y, por supuesto, el de Morelia.

Enero

22 de enero al 1 de febrero: Festival de Cine de Sundance, Estados Unidos

Febrero

4 al 14: Festival Internacional de Cine de Santa Barbara, Estados Unidos

12 al 22: Festival Internacional de Cine de Berlín , Alemania.

Mayo

12 al 23: Festival Internacional de Cine de Cannes , Francia

Abril

17 al 25: Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México (*fechas por confirmar)

Junio

3 al 14: Festival de Cine de Tribeca, Estados Unidos
3 al 14: Festival de Cine de Sydney, Australia

Julio

*Fecha por confirmar: Festival Internacional de Cine de Guanajuato, México

Agosto

6 al 23: Festival Internacional de Cine de Melbourne, Australia

Septiembre

2 al 12: Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia
*Fecha por confirmar: Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá
*Fecha por confirmar: Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España
*Fecha por confirmar: Festival de Cine de Nueva York, Estados Unidos

Octubre

*Fecha por confirmar: Festival Internacional de Cine de Vancouver, Canadá
*Fecha por confirmar: Festival Internacional de Cine de Morelia, México

