Best of the Best | Las 5 series que más impactaron en 2025

‘ADOLESCENCE’

-Drama

-Disponible en Netflix

'Adolescencia' es una de las series más exitosas de Netflix. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Un niño de 13 años, Jamie Miller, es arrestado por asesinar a una compañera de clase. Sin embargo, más allá del crimen, la miniserie ganadora de seis premios Emmy nos invita a ser testigos del desarrollo de los personajes: el adolescente con problemas, sus papás consternados, los investigadores incrédulos y una psicóloga infantil que intenta entender.

‘OVERCOMPENSATING’

-Comedia

-Disponible en Prime Video

En Prime Video está disponible Overcompensating (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Una palabra: hilarante. Esta serie sigue a Benny, un jugador de futbol americano de la prepa que lucha por aceptarse a sí mismo como joven gay durante la universidad.

‘ANDOR’

-Drama y Ciencia ficción

-Disponible en Disney+

Por Andor, Diego Luna fue nominado al Golden Globe 2026 como Mejor actor en una serie de drama. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

No es aventurado decir que esta serie protagonizada por Diego Luna es una de las mejores historias del universo de Star Wars; no por nada se llevó tres premios Emmy.

‘THE PITT’

Drama

Disponible en HBO Max

(Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Esta serie se llevó tres premios Emmy –incluyendo mejor serie de drama–. Noah Wyle hace el papel de su vida en esta historia cruda, conmovedora, estresante y humana.

‘THE STUDIO’

Comedia

Disponible en Apple TV+

The Studio es uno de los mejores aciertos de Apple TV+. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Seth Rogen es el creador, director, productor y protagonista de esta serie que ganó cuatro premios Emmy: una sátira ácida y frenética del Hollywood actual.