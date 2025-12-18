De todo lo que puedes hacer en casa, nada se compara con la sensación de clavarte con una buena serie. A veces la maratoneas, otras veces la vez de poquito en poquito para que te dure más, pero siempre te dejas envolver por la historia. En esta ocasión, elegimos cinco grandes series de 2025 de las que todo el mundo habló: ya sea por divertidas, por ser una propuesta diferente o por su impacto cultural y, por supuesto, también te decimos dónde verlas. ¿Listo?
Best of the Best | Las 5 series que más impactaron en 2025
‘ADOLESCENCE’
- -Drama
- -Disponible en Netflix
Un niño de 13 años, Jamie Miller, es arrestado por asesinar a una compañera de clase. Sin embargo, más allá del crimen, la miniserie ganadora de seis premios Emmy nos invita a ser testigos del desarrollo de los personajes: el adolescente con problemas, sus papás consternados, los investigadores incrédulos y una psicóloga infantil que intenta entender.
‘OVERCOMPENSATING’
- -Comedia
- -Disponible en Prime Video
Una palabra: hilarante. Esta serie sigue a Benny, un jugador de futbol americano de la prepa que lucha por aceptarse a sí mismo como joven gay durante la universidad.
‘ANDOR’
- -Drama y Ciencia ficción
- -Disponible en Disney+
No es aventurado decir que esta serie protagonizada por Diego Luna es una de las mejores historias del universo de Star Wars; no por nada se llevó tres premios Emmy.
‘THE PITT’
- Drama
- Disponible en HBO Max
Esta serie se llevó tres premios Emmy –incluyendo mejor serie de drama–. Noah Wyle hace el papel de su vida en esta historia cruda, conmovedora, estresante y humana.
‘THE STUDIO’
- Comedia
- Disponible en Apple TV+
Seth Rogen es el creador, director, productor y protagonista de esta serie que ganó cuatro premios Emmy: una sátira ácida y frenética del Hollywood actual.