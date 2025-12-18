Publicidad

Best of the Best | Las 5 series que más impactaron en 2025

Nos hicieron reír, angustiarnos, llorar y, a veces, hasta reflexionar: estas son las mejores series en streaming de este 2025 (y dónde verlas, por supuesto).
jue 18 diciembre 2025 10:15 AM
mejores-series-streaming-2025.jpg
Estas son las 5 series en streaming que más impactaron en 2025. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

De todo lo que puedes hacer en casa, nada se compara con la sensación de clavarte con una buena serie. A veces la maratoneas, otras veces la vez de poquito en poquito para que te dure más, pero siempre te dejas envolver por la historia. En esta ocasión, elegimos cinco grandes series de 2025 de las que todo el mundo habló: ya sea por divertidas, por ser una propuesta diferente o por su impacto cultural y, por supuesto, también te decimos dónde verlas. ¿Listo?

‘ADOLESCENCE’

  • -Drama
  • -Disponible en Netflix
adolescence-netflix.jpg
'Adolescencia' es una de las series más exitosas de Netflix. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Un niño de 13 años, Jamie Miller, es arrestado por asesinar a una compañera de clase. Sin embargo, más allá del crimen, la miniserie ganadora de seis premios Emmy nos invita a ser testigos del desarrollo de los personajes: el adolescente con problemas, sus papás consternados, los investigadores incrédulos y una psicóloga infantil que intenta entender.

‘OVERCOMPENSATING’

  • -Comedia
  • -Disponible en Prime Video
OVERCOMPENSATING-prime-video.jpg
En Prime Video está disponible Overcompensating (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Una palabra: hilarante. Esta serie sigue a Benny, un jugador de futbol americano de la prepa que lucha por aceptarse a sí mismo como joven gay durante la universidad.

‘ANDOR’

  • -Drama y Ciencia ficción
  • -Disponible en Disney+
andor-disney-plus.jpg
Por Andor, Diego Luna fue nominado al Golden Globe 2026 como Mejor actor en una serie de drama. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

No es aventurado decir que esta serie protagonizada por Diego Luna es una de las mejores historias del universo de Star Wars; no por nada se llevó tres premios Emmy.

‘THE PITT’

  • Drama
  • Disponible en HBO Max
the-pitt-hbo.jpg
(Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Esta serie se llevó tres premios Emmy –incluyendo mejor serie de drama–. Noah Wyle hace el papel de su vida en esta historia cruda, conmovedora, estresante y humana.

‘THE STUDIO’

  • Comedia
  • Disponible en Apple TV+
the-studio-apple-tv.jpg
The Studio es uno de los mejores aciertos de Apple TV+. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Seth Rogen es el creador, director, productor y protagonista de esta serie que ganó cuatro premios Emmy: una sátira ácida y frenética del Hollywood actual.

