¿Ya terminaste Stranger Things y no sabes qué ver? Pluribus será tu nueva obsesión por estas 5 razones

Con el reciente estreno del noveno y último episodio de su primera temporada, la actriz Rhea Seehorn, protagonista de la historia, ha acaparado los reflectores, no solo por su interpretación, sino porque, junto a Gilligan, ha creado un personaje poderoso y completamente distinto a los que hemos visto en Breaking Bad o Better Call Saul.

¿Qué es Pluribus y por qué todos están hablando de esta serie de Apple TV+?

La historia se centra en Carol Sturka (interpretada por Rhea Seehorn), una mujer que es de las poquísimas personas en el planeta inmune a un virus alienígena llamado joining que convierte a los humanos en un “colectivo feliz” con una mente colmena que comparte pensamientos y conocimientos.

Al ser inmune, Carol rechaza esta “utopía” y se enfrenta al enjambre de personas contentas, pero también a sí misma y su soledad, pues busca preservar su propia identidad. A lo largo de esta primera temporada, comienza la búsqueda de otras personas inmunes, encontrándose con sobrevivientes y enfrentándose a Zosia, la representante de la mente colmena.

En esta serie, Vince Gilligan nos enfrenta a ciertos dilemas morales: desde cuestionarnos –a través de las experiencias de Carol– qué significa ser humano y la felicidad compartida si alcanzarla implica perder la individualidad.

Mira el trailer de la serie:

Cinco razones por las que 'Pluribus' ya es una de las series más provocadoras del año'

Ahora que conoces de qué va la historia, te compartimos algunas características que, según la crítica, la hacen una de las mejores producciones disponibles en streaming.

1. Una premisa ambiciosa y original.

Para la crítica de The Guardian , Lucy Mangan, este concepto de que la humanidad es convertida en una “mente colmena” que elimina cualquier conflicto entre las personas a costa de su individualidad, es audaz, provocadora y distinta a la ciencia ficción tradicional. Y sí, porque el futuro de la humanidad reside en una pregunta atrevida: felicidad vs individualidad.

2. Rhea Seehorn: su actuación es poderosísima

La dupla Seehorn–Gilligan ya era, desde antes del estreno de Pluribus, una de las grandes fortalezas de la serie, pero el trabajo que la actriz hace en pantalla es, por decir lo menos, poderoso. La crítica Kathryn VanArendok escribió para Vulture que la presencia en pantalla de Seehorn y su capacidad de sostener el tono de la serie te mantiene completamente absorto en una narrativa que requiere una atención al detalle especial.

3. El estilo filosófico que nos remueve de nuestro asiento

Nuevamente citando a Lucy Mangan, de The Guardian, esta nueva serie de Apple TV+ busca abordar preguntas sobre la identidad, la felicidad y la autonomía de las personas y Vince Gilligan explora estos temas y, fiel a su estilo, lo hace de una forma compleja y emocionante.

4. Una estética cuidadosamente creada

Erik Kain, crítico de Forbes , es el que más dudas expresa alrededor de la serie, sin embargo hay un punto importante que reconoce: la cinematografía de Pluribus “a menudo es hermosa” con momentos “genuinamente geniales” en la escritura y puesta en escena, lo que evidencia un cuidado artístico de la producción.

5. Puede potenciar una discusión cultural

Para Kathryn VanArendok, la naturaleza ambigua y abierta de la serie ayuda a alimentar un debate que puede ir desde el uso de la inteligencia artificial hasta reflexiones sobre el conformismo social.

‘Pluribus’ y la temporada 2: lo que viene después del final

Sí, Apple TV+ tiene confirmadas al menos las dos primeras temporadas y no dudaríamos que, debido al éxito de la serie, la historia se extienda. En 2022, la plataforma ordenó la producción de temporada 1 y la temporada 2, por lo que sabremos más sobre Carol Sturka y su peculiar situación.

Una de las grandes preguntas que se deberán resolver es si Carol estará dispuesta a denotar la bomba o si se enfrentará de alguna otra manera con la mente colmena.

Los episodios de la primera temporada de ‘Pluribus’

“We Is Us” “Pirate Lady” “Grenade” “Please, Carol” “Got Milk” “HDP” “The Gap” “Charm Offensive” “La Chica o el Mundo”

Aún no tenemos fecha de estreno para la segunda temporada, pero sin duda tendremos más Pluribus de Apple TV+ en un futuro cercano.