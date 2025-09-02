7 series perfectas que tienen 100% por la crítica (y puedes ver en streaming)

Una forma perfecta de elegir de entre la enorme lista es verificar cuáles son las series mejor calificadas por la crítica y precisamente eso hacemos por ti: buscamos las series que tienen 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, escogimos algunas de las menos conocidas y te las compartimos para facilitarte la tarea de buscar.

Estas son algunas de las mejores series de la historia aclamadas por la crítica

Algunas de estas series no fueron un éxito viral en redes sociales o tuvieron una gran campaña de marketing de por medio, pero tienen una puntuación perfecta por la crítica especializada. Sí, por supuesto que hay producciones como Breaking Bad, The Bear, Fleabag u Only Murders in the Building, pero hay muchas otras a las que vale la pena echarles un ojito.

‘What do we do in the shadows’

Temporadas 3 y 4 ( 2021 / 2022)

Disponible en Disney+

Nadie le dice que no a una buena comedia. Esta serie está hecha en estilo documental y sigue la vida de cuatro vampiros que son roomies en una casa de Nueva York. Por supuesto, al ser inmortales, llevan siglos juntos y el reto no es tanto adaptarse entre sí, sino a la vida moderna.

‘1971, The Year that music changed everything’

Temporada 1 (2021)

Disponible en Apple TV+

El catálogo de Apple TV+ es pequeño (en comparación a otras plataformas), pero tiene series y películas de buenísima calidad y 1971, el año en que la música cambió todo es uno de los mejores documentales de música que existen: no solo hubo grandes innovaciones musicales, sino que la realidad política y cultural del momento hizo que artistas como Aretha Franklin, Marvin Gaye, The Rolling Stones y más se convirtieran en íconos.

‘Peaky Blinders’

Temporada 6 (2022)

Disponible en Netflix



¿Quién no ama una buena historia de mafiosos que se convierten en los reyes de la clase obrera? Si bien toda la serie es buena, la sexta temporada es considerada una de las mejores series de la historia por la crítica especializada. En esta parte de la historia, Thomas Shelby tres de sus colaboradores más cercanos murieron y decide alejarse de sus “actividades empresariales” por un tiempo.