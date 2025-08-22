Temporada 2 de 'Peacemaker': cuántos capítulos tiene y cuándo se estrenan

Esta nueva temporada es clave para el universo DC que recién iniciaron Peter Safran y James Gunn, de ahí que se estrene a pocas semanas de la película de la película de Superman que, según el director, lleva directo a esta serie.

¿De qué se trata ‘Peacemaker 2’? ¿Qué pasó en la primera temporada?

Fue en 2022 que se estrenó la primera parte, en la que Christopher Smith, interpretado por John Cena, se enfrenta a sus propios traumas de la infancia, pues su padre Dragón Blanco, un supremacista que lo crió con violencia, lo culpó de la muerte de su hermano.

Esto y su pasado como antihéroe lo tiene en una profunda depresión, hasta que se une a A.R.G.U.S., un equipo que debe detener una invasión alienígena a través del Proyecto Butterfly. Al final de la temporada lograron su objetivo, pero con un precio muy alto: Amanda Weller fue destituida como directora y en su lugar llega Rick Flag Sr., quien tiene un profundo odio por Peacemaker, quien asesinó a su hijo en The Suicide Squad.

En la segunda temporada veremos a Peacemaker convertirse en héroe mientras se enfrenta a su pasado, lo que significa asimilar viejos traumas e incluso enfrentar a su padre. James Gunn prometió que esta entrega tendrá violencia, humor ácido y un proceso de conocimiento de los personajes mucho más profundo.

‘Peacemaker’ temporada 2: cuántos capítulos tiene y fechas de estreno

Como lo ha hecho en otras producciones, HBO Max anunció que durante la segunda temporada se estrenará un capítulo por semana.



En total son ocho episodios que se estrenan cada jueves a las 19:00 horas por la plataforma de streaming. Estas son las fechas:

Episodio 1, “The Ties That Grind”: 21 de agosto de 2025

Episodio 2: 28 de agosto de 2025

Episodio 3: 4 de septiembre de 2025

Episodio 4: 11 de septiembre de 2025

Episodio 5: 18 de septiembre de 2025

Episodio 6: 25 de septiembre de 2025

Episodio 7: 2 de octubre de 2025

Episodio 8: 9 de octubre de 2025

Reparto de la serie

A la segunda temporada de Peacemaker regresa el elenco de la anterior:





John Cena interpreta al Peacemaker, Christopher Smith.