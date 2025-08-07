20 años de Brokeback Mountain: el 'amor prohibido' que marcó al cine y a sus protagonistas

Pero primero lo primero… Brokeback Mountain es una de las cintas LGBTQ+ más significativas del cine y que logró abrir un nuevo capítulo en la conversación cultural sobre masculinidad y sexualidad. Está dirigida por Ana Lee y basada en un cuento de Annie Proulx de 1997.

Aunque actualmente las historias LGBTQ+ en el cine y los medios tradicionales son mucho más comunes, hace dos décadas parecía inimaginable que una peli que representa una relación homosexual fuera muy bien recibida por el público, pero así ocurrió: fue uno de los títulos que sacudió a Hollywood y que marcó una época.

Esta historia ambientada en la década de 1960 narra la historia de amor prohibido entre los vaqueros Ennis del Mar (Heath Ledger) y Jak Twist (Jake Gyllenhaal), en un contexto tradicionalmente masculino como el del oeste americano, sobre todo en esa época, donde la homosexualidad estaba mal vista y que incluso se trataba de un tabú.

. (IMDb)

La cinta nominada a ocho premios Oscar (aunque solo se llevó tres) contó con actores talentosos y famosos de Hollywood, entre ellos Anne Hathaway, Anna Faris, así como sus protagonistas como te contábamos al inicio del artículo. Acá un repaso de lo que fue de ellos desde aquella historia en la montaña.

Heath Ledger

Un talento que se apagó muy pronto. Cuando Ledger interpretó a Ennis Del Mar tenía apenas 26 años, sin embargo, dos años más tarde, falleció tras una intoxicación accidental de medicamentos.

De hecho, el mismo año en que murió acababa de alcanzar la cima de su carrera tras interpretar a El Guasón en la cinta Batman: El Caballero de la Noche.

Sin duda, su carrera dejó una cicatriz imborrable en Hollywood e inolvidable para todo el público y sus fans. Por ejemplo, la comunidad LGBTQ+ que conectó con él tras su actuación en Brokeback Mountain y los seguidores de los cómics y Batman, que admiraron su interpretación del Guasón.

De hecho, en la 81º edición (2009) de los premios Oscar, Heath Ledger recibió un Oscar póstumo en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en Batman: El Caballero de la Noche.

Heath Ledger. (IMDb)

Jake Gyllenhaal

Brokeback Mountain fue un parteaguas para el actor estadounidense de 44 años, pues desde su participación en esa película se ha convertido en una auténtica estrella de Hollywood.

El trabajo de sus padres Naomi Fones —guionista ganadora del Globo de Oro— y Stephen Gyllenhaal, director de cine, le permitió acercarse a la industria desde muy joven. De hecho, debutó en el cine en 1991 para interpretar al hijo del personaje de Billy Crystal en la comedia City Slickers.

En los años posteriores de Brokeback Mountain continuó construyendo su filmografía con actuaciones memorables en cintas como Zodiaco (2007), De Amor y Otras Adicciones (2010, donde también comparte créditos con Anne Hathaway), así como en el famoso thriller psicológico Primicia mortal / Nightcrawler (2014).

También participó en la película Everest (2015) e incluso se unió al Universo Cinematográfico de Marvel y al Spider-Verse de Sony al interpretar a Quentin Beck (“Mysterio”) en Spider-Man: Lejos de Casa (2019).

Jake Gyllenhaal también ha apostado por el teatro incluso en Broadway, donde en 2015 debutó con la obra Constelaciones.