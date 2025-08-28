‘Bugonia’, la nueva película de Lanthimos que transformó a Emma Stone

En esta nueva producción, la actriz estadounidense tuvo una transformación impactante que solo ha hecho crecer la expectativa de esta cuarta colaboración con el director griego.

¿De qué se trata ‘Bugonia’?

La nueva película de Yorgos Lanthimos y Emma Stone es una adaptación libre de Save the Green Planet, una película surcoreana de culto original del director Jang Joon-hwan.

Bugonia relata la historia de dos jóvenes completamente consumidos y cegados por teorías de la conspiración que secuestran a Michelle Fuller (Emma Stone), una ejecutiva de la industria farmacéutica, pues consideran que no es humana y se trata de una alienígena que planea terminar con la vida del planeta.

Por supuesto, todo esto no es un secuestro planeado por expertos y se trata de un acto desesperado y algo torpe que poco a poco se transforma en un enfrentamiento entre secuestradores y secuestrada.

Esta película es considerada un thriller con comedia y ciencia ficción y el guion fue escrito por Will Tracy, quien también trabajó en The Menu.

MIRA AQUÍ EL TRAILER:

¿Cuándo se estrena la nueva película de Yorgos Lanthimos en México?

Esta es la cuarta película que Lanthimos y Emma Stone hacen juntos. Como recordarás, la actriz estadounidense ha trabajado antes con el director griego en La Favorita, Poor Things y Kinds of Kindness.

Bugonia ya se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y tiene programada su salida en Estados Unidos para octubre. A los cines de México llegará un poco después, el 13 de noviembre, según Universal Pictures, empresa que distribuirá esta película.