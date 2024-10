El poder del styling: los estilistas detrás de los famosos mejor vestidos

El encanto afrancesado de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet. (Fotos: Getty Images | Fotoarte: Pamela Jarquin Rojas, Life and Style)

Considerado como uno de los iconos de la moda más poderosos de la actualidad, Timothée Chalamet , estrella de Dune, Wonka y Call Me by Your Name, entre muchos otros éxitos, se ha convertido en un referente de estilo y buen gusto que a menudo reta las reglas del género en la moda. El actor es reconocido entre los expertos por interesarse por las tendencias de cada momento, con capacidad para elegir personalmente sus outfits y trabajar de cerca con los diseñadores más que con un estilista.

Algunos de sus looks más icónicos han surgido de su colaboración con el colombo-francés Haider Ackermann, quien recientemente declaró que él y Chalamet no buscan la excentricidad, sino “una nueva forma de elegancia que podría ser más liberada, más personal y más atrevida”. El estilista con quien sí ha trabajado el actor francés es Ryan Hastings, quien lo ha ayudado a comunicar su mensaje de moda, estilo y refinamiento. Lo más reciente del experto y Chalamet son los atuendos que eligió durante de las giras promocionales de Wonka y Dune, parte 2, desde Alexander McQueen hasta Loewe con los accesorios de Cartier siempre listos.

Pedro Pascal: The stylish daddy

Pedro Pascal. (Fotos: Getty Images | Fotoarte: Pamela Jarquin Rojas, Life and Style)

Aunque ya reconocido por otras producciones, fue tras sus interpretaciones en Narcos, The Mandalorian y The Last of Us cuando Pedro Pascal saltó a la fama internacional. En ese momento no dudó en llamar a Julie Ragolia, la estilista que ha sabido encontrar la voz expresiva del actor de 49 años: texturas y bloques de colores que definen su imagen de hombre maduro que se divierte y no teme a experimentar.

Julie Ragolia es reconocida por su trabajo editorial y de pasarelas y ha trabajado con actores como Riz Ahmed y Jake Gyllenhaal. La colaboración con Pascal llegó justo para el estreno en Londres de la serie The Mandalorian, cuando vistió un suéter tejido ceñido a la cintura y pantalones en un rojo brillante que captaron la atención.

Una de las marcas personales de la dupla Pascal-Ragolia es, precisamente, añadir distintas prendas de punto a sus looks. La estilista también ha trabajado de cerca con algunos de los fotógrafos más importantes en el mundo de la moda, como Collier Schorr, Mark Peckmezian y Tanya y Zhenya Posternak.

Jeremy Allen White: Yes, Chef!

Jeremy Allen White. (Fotos: Getty Images | Fotoarte: Pamela Jarquin Rojas, Life and Style)

Ya sea en el día a día con outfits siempre correctos o en cualquier alfombra roja con trajes a la medida, Jeremy Allen White se ha convertido en un referente de moda y estilo gracias a la fidelidad a su estilista Jamie Mizrahi, una de las más poderosas de Hollywood, con quien ha trabajado desde el inicio de sus apariciones públicas.

Además de con Allen White, también trabaja con Meghan Markle y Jennifer Lawrence con un sello particular que se define por su capacidad para crear estilos en los que la sofisticación se mezcla con la naturalidad.

“La forma en que eliges cómo vestirte es claramente una declaración de intenciones de cómo quieres ser vista por la gente”, dice la experta. Su inicio en Hollywood no fue pequeño: las primeras celebridades con las que trabajó fueron Emma Stone y Reese Witherspoon, y a los 30 años obtuvo el puesto de directora creativa de Juicy Couture. ¿Quién podría ser más adecuado para cocinar a la perfección el estilo de Allen White? Solo Mizrahi.

La Fórmula 1 no es igual desde Lewis Hamilton

Lewis Hamilton. (Fotos: Getty Images | Fotoarte: Pamela Jarquin Rojas, Life and Style)

No solo es uno de los pilotos más reconocidos de todos los tiempos, Lewis Hamilton también es el responsable de que los fans de la Fórmula 1 volteen a ver la moda como una forma de expresión.

El británico está comprometido en destacar el trabajo de la población negra en un deporte predominantemente blanco y eso incluye, por supuesto, su colaboración con el estilista Eric McNeal, consultor creativo basado en Nueva York que ha trabajado con casas de moda como Louis Vuitton y Coach, además de como asesor en revistas como Vanity Fair.

A McNeal, sin embargo, el título de estilista le parece restrictivo, pues según sus propias palabras “la mayoría de nosotros realizamos nuestro trabajo de una manera más holística”.

Uno de los momentos más icónicos del estilo de Hamilton fue el conjunto de Louis Vuitton diseñado por Virgil Abloh que el piloto lució durante el Gran Premio de Austin 2022. “Me encantó. Creo que Lewis sabe vestir los estampados y esta era una forma diferente y única”, declaró entonces el estilista a la propia Fórmula 1.