Palabra de experto (en estilo): Mark Avery, estilista de Ryan Gosling

Más recientemente, el traje rosa que el actor lució durante su interpretación de "I’m Just Ken" en los Oscar 2024 dio mucho de qué hablar, entre otras cosas, por haber sido confeccionado exclusivamente para él por Gucci y por homenajear a Marilyn Monroe y su canción "Diamonds Are a Girl’s Best Friend" en la película Los caballeros las prefieren rubias. Detrás de todos estos looks —y los que han seguido durante la promoción de The Fall Guy— ha estado Avery, quien durante varios años ha trabajado como vestuarista y estilista personal del actor y quien, con un perfil relativamente discreto, ha realizado importantes contribuciones a las nociones de estilo masculino a las que hemos estado expuestos recientemente.

Entrevistarlo es una oportunidad para entender sus procesos creativos, pero también para profundizar en el papel de la ropa, el concepto de estilo y los fundamentos de la construcción de una identidad a través de la moda.

¿Cómo puede una persona pasar de seguir las tendencias de la moda a desarrollar un estilo personal?

El primer paso para desarrollar un estilo personal es encontrar prendas y temas que reflejen quién eres y cómo quieres presentarte al mundo. La palabra clave en esa frase es “personal”. Lo que le digo a mis clientes es que escojan a un personaje o un arquetipo con el que se identifiquen y partimos de ahí. ¿Qué es lo que podemos extraer de esos ejemplos que se puede aplicar a nuestro guardarropa diario?

Desde un punto de vista práctico, ¿cuáles son los aspectos relevantes que debemos tomar en cuenta cuando elegimos un atuendo?

La ocasión, el clima y el presupuesto.

¿Cuál es el punto de partida de un outfit memorable? ¿Se trata de una prenda específica, un color o de vestirse para la ocasión?

Frecuentemente, le digo a mis clientes que, cuando trabajen en la curaduría de su propio estilo, intenten incluir un accesorio tan distintivo que, si lo olvidaran en algún lugar, todo el mundo supiera a quién pertenece. Lo importante es buscar accesorios y prendas que no solo sean únicos, sino que también se sientan como parte de nuestra marca personal. Esto significa una gran oportunidad de incluir prendas vintage o hechas a medida.

¿Cuál crees que es la habilidad o cualidad esencial que se necesita para ser un estilista?

Creo que el talento más importante para cualquier carrera en la que se tiene trato con personas es la empatía. Entender la emoción que está detrás del deseo de presentarse de cierta manera permite tener un mejor entendimiento y ayuda a encontrar atuendos que, más que ser únicamente favorecedores, comunican cosas.

¿Crees que hay prendas o accesorios que sean obligatorias en el guardarropa de cualquier hombre? Si es sí, ¿cuáles son esas piezas?

En realidad, no lo creo. Yo no opero desde una posición basada en lo que se espera de fuerzas externas. Más bien, busco ayudar a mis clientes a presentarse ante el mundo de la manera en que ellos se ven a sí mismos. Con frecuencia, esto significa ignorar las expectativas de los códigos de vestimenta y de la tradición. Dicho esto, tengo que añadir que creo que todos los hombres pueden beneficiarse al explorar el mundo de la ropa vintage. Lo vintage permite tener esa exclusividad única con un presupuesto razonable.