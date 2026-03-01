A 100 días del Mundial ¿cómo van las 7 selecciones favoritas a ganar la Copa del Mundo?

¿Cuáles son las selecciones favoritas para ganar el Mundial de Futbol FIFA 2026?

Estamos a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo más grande de la historia que, por primera vez, se jugará en tres países distintos y aumenta el número de selecciones participantes, por lo que la competencia será un poco más larga que ediciones anteriores.

Por esto, es importante hablar de los siete equipos favoritos para ganar el Mundial 2026 y la situación actual que atraviesa cada uno que los hacen más fuertes o que generan dudas.

1. Alemania y una situación agridulce

Enfocada en evitar las situaciones calamitosas de Rusia 2018 y Qatar 2022, certámenes en los que registró sus peores actuaciones mundialistas, quedando eliminada en la primera ronda, Alemania afronta un momento agridulce en busca de su quinta corona.

Julian Nagelsmann celebra el regreso en buena forma del centrocampista Jamal Musiala en el Bayern Munich, pero lamenta la reciente lesión de Marc-André ter Stegen que puede dejar al portero fuera de la cita norteamericana.

Sin el llamado a ser titular tras el retiro internacional de Manuel Neuer, el seleccionador parece decantarse en el arco por Oliver Baumann, del Hoffenheim.

2. Argentina espera el sí de Messi

Todo indica que el ocho veces ganador del Balón de Oro firmará el récord de jugar seis Mundiales, una proeza que puede compartir con Cristiano Ronaldo. Pero todavía falta el sí definitivo de Lionel Messi, de 38 años.

La Pulga ha dicho que su presencia dependerá de su estado físico, pero su 2025 de lujo y su renovación hasta 2028 con Inter Miami hacen pensar que defenderá el título conquistado por la Albiceleste en Qatar.

En el improbable caso de que pierda a su capitán, la Scaloneta ya ha demostrado ser un equipo sólido que lideró a sus anchas la eliminatoria sudamericana y ganó la Copa América 2024.

Lionel Scaloni cuenta, además, con otras bazas: Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.