Como sabes, esta Copa del Mundo es histórica, no solo porque será la primera vez que se dispute en tres países distintos, sino porque México será el primer país en inaugurar esta competencia en tres ocasiones y porque tendrá un formato inédito en el que 48 selecciones buscarán llevarse el trofeo a casa.

Pero no todos los equipos lograron pase directo como México, Canadá y Estados Unidos que tienen garantizada su participación por ser coanfitriones, sino que algunas obtendrán su boleto a través del repechaje intercontinental y la repesca europea.

De hecho, las dos últimas selecciones que logren entrar a la competencia se definirán en partidos en Guadalajara y Monterrey.

¿Cuándo se juegan los repechajes del Mundial de Futbol 2026?

La FIFA informó que las fechas de partidos abarcan del 23 al 31 de marzo de 2026, y será la última oportunidad de que seis selecciones logren su boleto al Mundial.

Repechaje intercontinental 2026: Qué selecciones participan

En total serán seis selecciones que se distribuyen de la siguiente manera:

- Confederación Asiática: tiene un solo lugar que se definirá entre Iraq vs Ganador de repesca asiática

- Confederación Africana: también tiene un lugar por el que competirán República Democrática del Congo vs Ganador de repesca africana

- Conmebol: en Sudamérica hay todavía un lugar que se definirá entre Bolivia vs 7º de eliminatorias sudamericanas

- Confederación de Oceanía: una plaza por la que compiten Nueva Caledonia vs Finalista de la tercera ronda de eliminatorias

- Concacaf: hay dos plazas que se pelean Jamaica vs Surinam y el Mejor 2º y siguiente mejor 2º del grupo de tercera ronda de eliminatorias

Repechaje UEFA: formato y fechas en marzo 2026

Los equipos europeos tienen su propio proceso de repesca, puesto que la UEFA tiene 16 plazas directas al mundial.

La repesca europea se dividirá en dos fechas: ocho semifinales que se jugarán el 26 de marzo de 2026, y las finales que se realizarán cinco días después, el 31 de marzo.

Al ser 16 selecciones de Europa que participarán en el repechaje, la UEFA las distribuyó en cuatro “bombos”:

DINAMARCA, ITALIA, TURQUÍA, UCRANIA. ESLOVENIA, GALES, POLONIA, REPÚBLICA CHECA. ALBANIA, BOSNIA Y HERZEGOVINA, KOSOVO, IRLANDA. IRLANDA DEL NORTE, REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE, RUMANÍA, SUECIA.

El ganador de cada bombo llegará al Mundial de Futbol 2026.

Partidos de repechaje que se jugarán en México

Por lo pronto ya tenemos confirmados cuatro partidos de repechaje que se realizarán en Guadalajara y Monterrey, que son:

ESTADIO AKRON, GUADALAJARA

- SEMIFINAL:

Jueves 26 de marzo, 20:00 horas: Nueva Caledonia vs Jamaica

- FINAL:

Martes 31 de marzo, 17:00 horas: República Democrática del Congo vs Ganador de Semifinal

ESTADIO BBVA, MONTERREY

- SEMIFINAL:

Jueves 26 de marzo, 17:00 horas: Bolivia vs Surinam

- FINAL:

Martes 31 de marzo, 21:00 horas: Iraq vs Ganador de Semifinal

