Deportes

Mundial de Futbol 2026: Conoce todos los estadios de Estados Unidos y sus características

Si bien la Copa del Mundo se divide entre México, Canadá y Estados Unidos, este último país albergará la mayor parte de los partidos. Estos son todos los estadios que recibirán al mundo entero.
mié 18 febrero 2026 06:05 AM
New York Giants v Dallas Cowboys
El AT&T de Dallas es uno de los estadios de Estados Unidos que recibirán el Mundial de Futbol FIFA 2026. (Foto: Ron Jenkins/Getty Images)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y, por primera vez en la historia, tres países serán anfitriones con un total de 16 sedes para albergar todos los partidos, lo que hace esta edición la más grande desde Corea-Japón 2002.

Por eso, es importante conocer todos los estadios que serán anfitriones. Ya conocemos los tres estadios de México y los dos de Canadá , pero Estados Unidos albergará la mayor cantidad de partidos, por lo que la lista de recintos deportivos de este país es más larga.

Mundial de Futbol FIFA 2026: Todos los estadios de Estados Unidos

Según la FIFA, todas las capacidades de los estadios son preliminares, puesto que muchos están siendo renovados y la cantidad de personas que pueden albergar podría modificarse.

Además, todos los estudios fueron emparejados con las ciudades sede, por lo que la designación local puede diferir y, en el caso de Estados Unidos, todo se divide en tres regiones: Oeste, Central y Este, puesto que comparten huso horario y ofrecen conexiones a distintas áreas para aficionados de otros países (por ejemplo, la Oeste tiene mejores conexiones para Asia, Oceanía y la costa del Pacífico).

Estos son los estadios:

Los Ángeles Stadium (SoFi Stadium) — Los Ángeles, California

General Views Of SoFi Stadium
SoFi Stadium en Inglewood, California. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

El SoFi Stadium será llamado “Estadio de Los Ángeles” durante el torneo. Este recinto tuvo un costo de 5,000 millones de dólares y cuenta con capacidad para 70,000 personas. Los Ángeles será una de las sedes con mayor cantidad de partidos.

San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) — San Francisco, California

Super Bowl LX: New England Patriots v Seattle Seahawks
Vista del Levi's Stadium en Santa Clara, California. (Foto: Chris Graythen/Getty Images)

El “Estadio de San Francisco” está ubicado en Santa Clara. Con capacidad de 71,000 espectadores, recibirá encuentros de fase de grupos.

Seattle Stadium (Lumen Field) — Seattle, Washington

Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025
Estadio Lumen Field de Seattle, Washington. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

El Lumen Field, conocido en esta ocasión como “Estadio de Seattle”, tiene una capacidad aproximada de 68,000 personas. Inaugurado en 2002 tiene vistas del icónico skyline de Seattle.

Dallas Stadium (AT&T Stadium) — Dallas, Texas

New Orleans Saints v Dallas Cowboys
Estadio AT&T ubicado en Arlington, Texas. (Foto: Ron Jenkins/Getty Images)

Por su tecnología y arquitectura, el estadio AT&T es uno de los más impresionantes del mundo. Se ubica en Arlington, entre Dallas y Fort Worth, y es uno de los recintos más grandes de toda la competencia, pues tiene capacidad para 94,000 fans.

Houston Stadium (NRG Stadium) — Houston, Texas

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final
NRG Stadium de Houston, Texas. (Foto: Omar Vega/Getty Images)

El “Estadio de Houston” tiene una capacidad aproximada de 72,000 asistentes y techo retráctil que controla la humedad característica de Texas.

Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) — Kansas City, Misouri

General Views Of GEHA Field At Arrowhead Stadium
Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Este recinto de 76,000 asientos es hogar de los Kansas City Chiefs y para el Mundial recibió una renovación con un costo superior a los 400 millones de dólares.

Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) — Atlanta, Georgia

College Football Playoff Semifinal - Chick-fil-A Peach Bowl: Oregon v Indiana
El estadio Mercedes-Benz en Atlanta, Georgia. (Foto: Todd Kirkland/Getty Images)

El “Estadio de Atlanta” tiene un techo óculo (apertura circular retráctil) y una capacidad de entre 70,000 y 75,000 personas. Su ubicación lo hace uno de los estadios más accesibles.

New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium) — Área de Nueva York-Nueva Jersey

Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025
MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey. (Foto: Luke Hales/Getty Images)

Este estadio será el protagonista del Mundial 2026: aquí se jugará la final. Tiene capacidad para 82,500 personas.

Boston Stadium (Gillette Stadium) — Boston, Massachusetts

General Views Of Gillette Stadium
Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

El Gillette Stadium está ubicado en Foxborough, entre Boston y Providence. Tiene una capacidad de 65,000 espectadores y recibirá partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de cuartos de final.

Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) - Filadelfia, Pensilvania

Las Vegas Raiders v Philadelphia Eagles - NFL 2025
Estadio Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania. (Foto: Mitchell Leff/Getty Images)

El Lincoln Financial Field puede albergar hasta a 69,000 espectadores y recibirá partidos de fase de grupos y dieciseisavos de final.

Miami Stadium (Hard Rock Stadium) — Miami, Florida

Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins
Entrada al estadio de Miami. (Foto: Carmen Mandato/Getty Images)

El Hard Rock Stadium está en renovación para ampliar su capacidad a 65,000 aficionados. Además de ser la casa de los Miami Dolphins de la NFL, el estadio también es escenario del Miami Open de tenis y carreras de Fórmula 1.

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026
