La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y, por primera vez en la historia, tres países serán anfitriones con un total de 16 sedes para albergar todos los partidos, lo que hace esta edición la más grande desde Corea-Japón 2002.
Mundial de Futbol 2026: Conoce todos los estadios de Estados Unidos y sus características
Por eso, es importante conocer todos los estadios que serán anfitriones. Ya conocemos los tres estadios de México y los dos de Canadá , pero Estados Unidos albergará la mayor cantidad de partidos, por lo que la lista de recintos deportivos de este país es más larga.
Mundial de Futbol FIFA 2026: Todos los estadios de Estados Unidos
Según la FIFA, todas las capacidades de los estadios son preliminares, puesto que muchos están siendo renovados y la cantidad de personas que pueden albergar podría modificarse.
Además, todos los estudios fueron emparejados con las ciudades sede, por lo que la designación local puede diferir y, en el caso de Estados Unidos, todo se divide en tres regiones: Oeste, Central y Este, puesto que comparten huso horario y ofrecen conexiones a distintas áreas para aficionados de otros países (por ejemplo, la Oeste tiene mejores conexiones para Asia, Oceanía y la costa del Pacífico).
Te interesa:
Estos son los estadios:
Los Ángeles Stadium (SoFi Stadium) — Los Ángeles, California
El SoFi Stadium será llamado “Estadio de Los Ángeles” durante el torneo. Este recinto tuvo un costo de 5,000 millones de dólares y cuenta con capacidad para 70,000 personas. Los Ángeles será una de las sedes con mayor cantidad de partidos.
El reto del Mundial:
San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) — San Francisco, California
El “Estadio de San Francisco” está ubicado en Santa Clara. Con capacidad de 71,000 espectadores, recibirá encuentros de fase de grupos.
Seattle Stadium (Lumen Field) — Seattle, Washington
El Lumen Field, conocido en esta ocasión como “Estadio de Seattle”, tiene una capacidad aproximada de 68,000 personas. Inaugurado en 2002 tiene vistas del icónico skyline de Seattle.
Dallas Stadium (AT&T Stadium) — Dallas, Texas
Por su tecnología y arquitectura, el estadio AT&T es uno de los más impresionantes del mundo. Se ubica en Arlington, entre Dallas y Fort Worth, y es uno de los recintos más grandes de toda la competencia, pues tiene capacidad para 94,000 fans.
Houston Stadium (NRG Stadium) — Houston, Texas
El “Estadio de Houston” tiene una capacidad aproximada de 72,000 asistentes y techo retráctil que controla la humedad característica de Texas.
Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) — Kansas City, Misouri
Este recinto de 76,000 asientos es hogar de los Kansas City Chiefs y para el Mundial recibió una renovación con un costo superior a los 400 millones de dólares.
Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) — Atlanta, Georgia
El “Estadio de Atlanta” tiene un techo óculo (apertura circular retráctil) y una capacidad de entre 70,000 y 75,000 personas. Su ubicación lo hace uno de los estadios más accesibles.
New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium) — Área de Nueva York-Nueva Jersey
Este estadio será el protagonista del Mundial 2026: aquí se jugará la final. Tiene capacidad para 82,500 personas.
Boston Stadium (Gillette Stadium) — Boston, Massachusetts
El Gillette Stadium está ubicado en Foxborough, entre Boston y Providence. Tiene una capacidad de 65,000 espectadores y recibirá partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de cuartos de final.
Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) - Filadelfia, Pensilvania
El Lincoln Financial Field puede albergar hasta a 69,000 espectadores y recibirá partidos de fase de grupos y dieciseisavos de final.
Miami Stadium (Hard Rock Stadium) — Miami, Florida
El Hard Rock Stadium está en renovación para ampliar su capacidad a 65,000 aficionados. Además de ser la casa de los Miami Dolphins de la NFL, el estadio también es escenario del Miami Open de tenis y carreras de Fórmula 1.