Mundial de Futbol 2026: Conoce todos los estadios de Estados Unidos y sus características

Por eso, es importante conocer todos los estadios que serán anfitriones. Ya conocemos los tres estadios de México y los dos de Canadá , pero Estados Unidos albergará la mayor cantidad de partidos, por lo que la lista de recintos deportivos de este país es más larga.

Mundial de Futbol FIFA 2026: Todos los estadios de Estados Unidos

Según la FIFA, todas las capacidades de los estadios son preliminares, puesto que muchos están siendo renovados y la cantidad de personas que pueden albergar podría modificarse.

Además, todos los estudios fueron emparejados con las ciudades sede, por lo que la designación local puede diferir y, en el caso de Estados Unidos, todo se divide en tres regiones: Oeste, Central y Este, puesto que comparten huso horario y ofrecen conexiones a distintas áreas para aficionados de otros países (por ejemplo, la Oeste tiene mejores conexiones para Asia, Oceanía y la costa del Pacífico).

Estos son los estadios:

Los Ángeles Stadium (SoFi Stadium) — Los Ángeles, California

SoFi Stadium en Inglewood, California. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

El SoFi Stadium será llamado “Estadio de Los Ángeles” durante el torneo. Este recinto tuvo un costo de 5,000 millones de dólares y cuenta con capacidad para 70,000 personas. Los Ángeles será una de las sedes con mayor cantidad de partidos.