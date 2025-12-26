Para muestra de cómo se preparan los organizadores, está el SoFi Stadium en Inglewood, Los Ángeles: unos 15 ventiladores de más de dos metros de altura ya esperan los ocho partidos que recibirá durante la competencia de futbol más importante del mundo. La idea de su uso es relativamente sencilla: si la temperatura supera los 26.7ºC, estos enormes aparatos se desplegarán en el estadio, además, a 45 metros sobre el césped, el techo garantizará la sombra para los espectadores y el aire circulará en el recinto abierto no climatizado.

"Con 70,000 personas en el estadio, en estado de emoción, queremos ser capaces de responder en caso de un fuerte calor", explica Otto Benedict, vicepresidente operacional de la sociedad que gestiona el estadio, inaugurado en 2020.

El calor extremo, el gran desafío del Mundial 2026

A diferencia del SoFi Stadium, los otros 15 estadios del torneo no son igual de modernos y California ni siquiera es una de las zonas de mayor riesgo durante la competencia que se realizará del 11 de junio al 19 de julio. Por esto, algunas de las medidas que se prevén para aminorar la sensación de calor son:

1. Pausas de rehidratación

Un estudio publicado en el International Journal of Biometeorology menciona una "seria preocupación por la salud de los jugadores y árbitros en el Mundial 2026 vinculada a calores extremos" e identifica seis sedes "de alto riesgo":

Monterrey Miami Kansas City Boston Nueva York Filadelfia

El informe Terrenos en riesgo de la asociación Football for Future precisa que en 2025 esas ciudades atravesaron al menos durante un día temperaturas superiores a 35 grados en termómetros de bulbo húmedo (WGBT), que tienen en cuenta temperatura y humedad. Esta temperatura es "el límite de la adaptación humana al calor".

El sofocante Mundial de Clubes del verano de 2025 en Estados Unidos no se libró de estas condiciones a veces extremas, y la FIFA recibió críticas de jugadores y entrenadores. Por ello, la máxima autoridad del futbol decidió instaurar pausas de hidratación en los minutos 22 y 67 de todos los partidos mundialistas, independientemente de las condiciones, una buena noticia para marcas publicitarias y difusores.

El calendario priorizó los horarios en pleno día para los juegos en estadios climatizados (Dallas, Houston, Atlanta) y las horas más frescas de la tarde en las zonas de riesgo.

"Se observa claramente un esfuerzo para programar los horarios de partidos basándose en las preocupaciones vinculadas a la salud y rendimiento de los jugadores", dijo un portavoz del sindicato de jugadores FIFPro, que deseó mantenerse en el anonimato. Según él, esto sería "una consecuencia directa de las lecciones aprendidas en el Mundial de Clubes".

2. Identificación de partidos de riesgo

El sindicato mantiene que sigue habiendo "partidos de riesgo" y recomienda que se aplacen los encuentros cuando se superen los 28 grados WGBT. La FIFA no ha respondido sobre si planea un protocolo en caso de condiciones extremas.

Más allá de los jugadores, el riesgo para los espectadores en estadios o fan-zones ha sido "infravalorado" en muchas ocasiones, afirma Christopher Fuhrmann, director adjunto de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

Los aficionados generan calor "con sus ánimos" y, al contrario que unos jugadores en plena forma física, pueden tener "comorbilidades" que les expongan a golpes de calor potencialmente mortales.

En el interior de los estadios la temperatura siempre es mayor, ya que son estructuras construidas en cemento, asfalto o metal, indica el investigador y destaca además posibles problemas con:

- Circulación de aire

- Zonas de sombra

- Hidratación de los aficionados que a menudo consumen bebidas alcohólicas

La FIFA todavía no ha precisado a las empresas que operan los estadios si los hinchas podrán asistir con botellas recargables o si deberán pagar por el agua.

3. Prevención para los aficionados

Para el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) Benjamin Schott, que ha aconsejado a la FIFA y al grupo de trabajo dedicado al Mundial, hay que insistir en la "prevención" de los espectadores, especialmente de los extranjeros, que desconocen el clima local.

El NWS, que tendrá un interlocutor por ciudad sede, ejercerá una labor de alerta según las previsiones meteorológicas. La FIFA y los gobiernos locales tendrán la decisión sobre la celebración de los partidos.

"Trabajamos con los diferentes equipos de gestión de catástrofes (gobiernos, fuerzas del orden, bomberos, etc) para asegurar la seguridad de todos y prepararnos para cualquier cosa que nos tenga preparada la Madre Naturaleza".

El meteorólogo avisa que las condiciones del Mundial de Clubes no fueron "nada excepcionales" en un país en el que los récords de temperatura se baten "cada año".

