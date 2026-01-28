México será el primer país de Norteamérica en recibir el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , lo que marca el inicio oficial del Trophy Tour de Coca-Cola. El país, uno de los tres anfitriones del torneo, será el punto de partida de un recorrido que visitará nueve ciudades mexicanas.
El trofeo del Mundial 2026 elige a México para iniciar su gira por Norteamérica
El anuncio se realizó en el Monumento a la Revolución de CDMX, durante una presentación encabezada por representantes de la FIFA , Coca-Cola y autoridades mexicanas quienes confirmaron que el trofeo —que solo puede ser tocado por campeones del mundo y jefes de Estado— llegará a México a finales de febrero, tras haber recorrido ya varios países.
“El trofeo ya lleva 25 días dando la vuelta al mundo y la entrada a Norteamérica es México”, explicó Patricio Caso, director senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Marketing de Coca-Cola México .
Tour del Trofeo del Mundial de Futbol 2026: fechas y ciudades que visitará
El Trophy Tour Coca-Cola iniciará formalmente el 28 de febrero y se extenderá hasta el 22 de marzo, visitando nueve ciudades mexicanas; esta será una primera etapa. En una segunda etapa, el trofeo visitará otros países de la región y la tercera y última será la inauguración del Mundial de Futbol 2026, con el partido México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como Estadio Azteca).
Tour del Trofeo del Mundial 2026: fechas y recorrido en México
Ciudades que visitará el trofeo del Mundial 2026
Durante su paso por el país, el trofeo recorrerá nueve ciudades, en las siguientes fechas y sedes:
- — Guadalajara: Estadio Guadalajara, 28 de febrero al 2 de marzo
- — León: Poliforum, 4 y 5 de marzo
- — Veracruz: WTC, 6 y 7 de marzo
- — Chihuahua: Centro de Convenciones, 9 y 10 de marzo
- — Querétaro: Centro de Convenciones, 11 y 12 de marzo
- — Monterrey: Estadio Monterrey, 14 al 16 de marzo
- — Puebla: Centro de Congresos, 18 y 19 de marzo
- — Mérida: Centro Internacional de Congresos, 21 y 22 de marzo
- — Ciudad de México: Utopía Mixiuhca, 5 al 8 de junio
Se espera que más de 200 mil personas asistan a las distintas sedes para ver de cerca el trofeo y tomarse fotografías. Todos los eventos serán gratuitos, aunque será necesario registrarse previamente en línea para obtener un pase. Coca-Cola dará a conocer en los próximos días la dinámica oficial para asistir.