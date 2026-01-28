El anuncio se realizó en el Monumento a la Revolución de CDMX, durante una presentación encabezada por representantes de la FIFA , Coca-Cola y autoridades mexicanas quienes confirmaron que el trofeo —que solo puede ser tocado por campeones del mundo y jefes de Estado— llegará a México a finales de febrero, tras haber recorrido ya varios países.

“El trofeo ya lleva 25 días dando la vuelta al mundo y la entrada a Norteamérica es México”, explicó Patricio Caso, director senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Marketing de Coca-Cola México .

El inicio de la gira mundial del trofeo de la Copa del Mundo 2026 fue el 3 de enero en Riyadh, Arabia Saudita. (Foto: Neville Hopwood/Getty Images for Coca-Cola)

Tour del Trofeo del Mundial de Futbol 2026: fechas y ciudades que visitará

El Trophy Tour Coca-Cola iniciará formalmente el 28 de febrero y se extenderá hasta el 22 de marzo, visitando nueve ciudades mexicanas; esta será una primera etapa. En una segunda etapa, el trofeo visitará otros países de la región y la tercera y última será la inauguración del Mundial de Futbol 2026, con el partido México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como Estadio Azteca).