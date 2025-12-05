A 188 días de que inicie el Mundial de Futbol 2026 , la FIFA realizó el Sorteo de Grupos y por fin sabemos qué países serán los rivales de la Selección Mexicana y... no la tendrá tan fácil.
Tenemos rivales: Así quedó el grupo de México para el Mundial de Futbol 2026
En la ceremonia se determinó el recorrido de los 48 equipos que competirán por el trono que actualmente ostenta la Argentina de Lionel Messi, desde su triunfo en Qatar 2022.
Durante la ceremonia, hubo actuaciones de estrellas de diversos géneros musicales, como Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams o Nicole Scherzinger, y la gala la condujeron la exmodelo alemana Heidi Klum y el popular humorista Kevin Hart.
Una de las grandes innovaciones del Mundial 2026 es que las cuatro primeras naciones en el ranking FIFA (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán ubicadas en dos partes diferentes del cuadro y no podrán enfrentarse antes de las semifinales si terminan primeras en su grupo, con el fin de garantizar "el equilibrio deportivo", según la FIFA .
¿Contra quién jugará México en la inauguración del Mundial?
El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 de junio y, como México es uno de los países anfitriones, la selección mexicana será el equipo que juegue primero ¡y en casa!
Este primer juego será entre México y Sudáfrica, que son parte del Grupo A.
Pero esto no es nuevo, pues ambas selecciones ya protagonizaron el encuentro inaugural de la Copa del Mundo de 2010, disputado en el Mundial de Sudáfrica 2010.
Estadios mundialistas:
Grupo de México en el Mundial 2026
México, al ser el país en el que dará inicio la Copa del Mundo, se ubica en el Grupo A y jugará ante Sudáfrica, Corea del Sur y está por confirmarse el último integrante del grupo, que se definirá en el repechaje de la liga europea (UEFA).
Así quedaron los grupos
GRUPO A:
Fechas: 11 al 24 de junio
Ciudades y estadios: Estadio Azteca (CDMX), Akron (Guadalajara), BBVA (Monterrey) y Mercedes-Benz (Atlanta)
- - MÉXICO
- - SUDÁFRICA
- - COREA DEL SUR
- - REPECHAJE UEFA 4
GRUPO B:
Fechas: 12 al 24 de junio
Ciudades y estadios: BMO Field (Toronto), BC Place (Vancouver), Levi's Stadium (San Francisco), SoFi Stadium (Los Ángeles) y Lumen Field (Seattle)
- - CANADÁ
- - REPECHAJE UEFA 1
- - QATAR
- - SUIZA
GRUPO C:
Fechas: 13 al 24 de junio
Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 de diciembre con la actualización del calendario.
- - BRASIL
- - MARRUECOS
- - HAITÍ
- - ESCOCIA
GRUPO D:
Fechas: 12 al 25 de junio
Ciudades y estadios: SoFi Stadium (Los Ángeles), Levi's Stadium (San Francisco), Lumen Field (Seattle) y BC Place (Vancouver)
- - ESTADOS UNIDOS
- - PARAGUAY
- - AUSTRALIA
- - REPECHAJE UEFA 3
GRUPO E:
Fechas: 14 al 25 de junio
Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario
- - ALEMANIA
- - CURAZAO
- - COSTA DE MARFIL
- - ECUADOR
GRUPO F:
Fechas: 14 al 25 de junio
Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario
- - PAÍSES BAJOS
- - JAPÓN
- - REPECHAJE UEFA 2
- - TÚNEZ
Grupo G:
Fechas: 15 al 26 de junio
Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario
- - BÉLGICA
- - EGIPTO
- - REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN
- - NUEVA ZELANDA
Grupo H
Fechas: 15 al 26 de junio
Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario
- - ESPAÑA
- - CABO VERDE
- - ARABIA SAUDITA
- - URUGUAY
Grupo I
Fechas: 16 al 26 de juno
Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario
- - FRANCIA
- - SENEGAL
- - REPECHAJE 1
- - NORUEGA
Grupo J (16 al 27 de junio)
Fechas: 16 al 27 de junio
Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario
- - ARGENTINA
- - ARGELIA
- - AUSTRIA
- - JORDANIA
Grupo K (17 al 27 de junio)
Fechas: 17 al 27 de junio
Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario
- - PORTUGAL
- - REPECHAJE 2
- - UZBEKISTÁN
- - COLOMBIA
Grupo L (17 al 27 de junio)
Fechas: 17 al 27 de junio
Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario
- - INGLATERRA
- - CROACIA
- - GHANA
- - PANAMÁ