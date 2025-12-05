Tenemos rivales: Así quedó el grupo de México para el Mundial de Futbol 2026

En la ceremonia se determinó el recorrido de los 48 equipos que competirán por el trono que actualmente ostenta la Argentina de Lionel Messi, desde su triunfo en Qatar 2022.

Durante la ceremonia, hubo actuaciones de estrellas de diversos géneros musicales, como Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams o Nicole Scherzinger, y la gala la condujeron la exmodelo alemana Heidi Klum y el popular humorista Kevin Hart.

Una de las grandes innovaciones del Mundial 2026 es que las cuatro primeras naciones en el ranking FIFA (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán ubicadas en dos partes diferentes del cuadro y no podrán enfrentarse antes de las semifinales si terminan primeras en su grupo, con el fin de garantizar "el equilibrio deportivo", según la FIFA .

¿Contra quién jugará México en la inauguración del Mundial?

El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 de junio y, como México es uno de los países anfitriones, la selección mexicana será el equipo que juegue primero ¡y en casa!

Este primer juego será entre México y Sudáfrica, que son parte del Grupo A.

Pero esto no es nuevo, pues ambas selecciones ya protagonizaron el encuentro inaugural de la Copa del Mundo de 2010, disputado en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Grupo de México en el Mundial 2026

México, al ser el país en el que dará inicio la Copa del Mundo, se ubica en el Grupo A y jugará ante Sudáfrica, Corea del Sur y está por confirmarse el último integrante del grupo, que se definirá en el repechaje de la liga europea (UEFA).

Así quedaron los grupos

GRUPO A:

Fechas: 11 al 24 de junio

Ciudades y estadios: Estadio Azteca (CDMX), Akron (Guadalajara), BBVA (Monterrey) y Mercedes-Benz (Atlanta)

- MÉXICO

- SUDÁFRICA

- COREA DEL SUR

- REPECHAJE UEFA 4

GRUPO B:

Fechas: 12 al 24 de junio

Ciudades y estadios: BMO Field (Toronto), BC Place (Vancouver), Levi's Stadium (San Francisco), SoFi Stadium (Los Ángeles) y Lumen Field (Seattle)

- CANADÁ

- REPECHAJE UEFA 1

- QATAR

- SUIZA

GRUPO C:

Fechas: 13 al 24 de junio

Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 de diciembre con la actualización del calendario.

- BRASIL

- MARRUECOS

- HAITÍ

- ESCOCIA

GRUPO D:

Fechas: 12 al 25 de junio

Ciudades y estadios: SoFi Stadium (Los Ángeles), Levi's Stadium (San Francisco), Lumen Field (Seattle) y BC Place (Vancouver)

- ESTADOS UNIDOS

- PARAGUAY

- AUSTRALIA

- REPECHAJE UEFA 3

GRUPO E:

Fechas: 14 al 25 de junio

Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario

- ALEMANIA

- CURAZAO

- COSTA DE MARFIL

- ECUADOR

GRUPO F:

Fechas: 14 al 25 de junio

Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario

- PAÍSES BAJOS

- JAPÓN

- REPECHAJE UEFA 2

- TÚNEZ

Grupo G:

Fechas: 15 al 26 de junio

Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario

- BÉLGICA

- EGIPTO

- REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN

- NUEVA ZELANDA

Grupo H

Fechas: 15 al 26 de junio

Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario

- ESPAÑA

- CABO VERDE

- ARABIA SAUDITA

- URUGUAY

Grupo I

Fechas: 16 al 26 de juno

Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario

- FRANCIA

- SENEGAL

- REPECHAJE 1

- NORUEGA

Grupo J (16 al 27 de junio)

Fechas: 16 al 27 de junio

Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario

- ARGENTINA

- ARGELIA

- AUSTRIA

- JORDANIA

Grupo K (17 al 27 de junio)

Fechas: 17 al 27 de junio

Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario

- PORTUGAL

- REPECHAJE 2

- UZBEKISTÁN

- COLOMBIA

Grupo L (17 al 27 de junio)

Fechas: 17 al 27 de junio

Ciudades y estadios: Por confirmarse el sábado 6 con la actualización del calendario