Cristiano Ronaldo aseguró que este Mundial, que disputará a sus 41 años, será el último de su carrera futbolística.

Durante un foro sobre turismo en Arabia Saudita, periodistas lo cuestionaron sobre si 2026 será su última Copa del Mundo, a lo que respondió con un rotundo sí.

“Definitivamente sí. Tendré 41 años y creo que será el momento”, respondió el portugués y también habló sobre su retiro como profesional. “Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más”.

Aunque Portugal aún no obtiene su calificación al próximo Mundial de Futbol FIFA 2026 , podría quedar dentro de la competencia el próximo jueves si vence a Irlanda.

CR7, quien tiene -casi- todos los títulos del futbol en su haber, aún no ha podido ganar un título mundialista con la selección de Portugal y lo más cerca que estuvo fue en 2006, cuando el equipo perdió en semifinales contra Francia.

Desde 2023, Ronaldo juega para el Al Nassr, después de haber forjado una de las carreras más exitosas en la historia del futbol con equipos como Manchester United y Real Madrid.

